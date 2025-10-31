Подробно търсене
Афганистан и Пакистан ще подновят следващата седмица в Истанбул преговорите по граничния си спор

Валерия Динкова
Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф(вдясно) и афганистанският министър на отбраната мулла Мухамад Якуб подписват споразумение за прекратяване на огъня в Доха, 19 октомври 2025 г. Снимка: Qatar Ministry of Foreign Affairs via AP
Истанбул,  
31.10.2025 04:48
 (БТА)

Преговорите между Афганистан и Пакистан с посредничеството на Турция и Катар за разрешаване на граничния им спор ще продължат, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на турското Министерство на външните работи и на турската новинарска агенция Анадолу.

Високопоставени представители на двете страни ще се срещнат отново в Истанбул на 6 ноември, за да договорят допълнителни принципи за мирно уреждане на конфликта.

Двете страни се споразумяха засега да поддържат спирането на огъня и да установят механизъм за наблюдение на спазването му, съобщи Министерството. Нарушенията ще носят глоби за всяка от страните.

Делегации от Афганистан и Пакистан се срещнаха в Истанбул в събота, за да успокоят подновените сблъсъци по общата им граница на фона на нарастващо напрежение между двете правителства.

Пакистан обвини пакистанските талибани за ръст на домашното насилие и обвини афганистанските талибани, че приютяват бойците. Кабул отрече обвиненията и от своя страна заяви, че Исламабад подкрепя атаките в Афганистан от "Ислямска държава – Хорасан" – клон на "Ислямска държава".

Пакистан отхвърли това твърдение.

/ВД/

Свързани новини

30.10.2025 16:34

ПТИ: Индия заяви, че напълно подкрепя суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Афганистан

Индия заяви, че напълно подкрепя суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Афганистан на фона на ескалацията на конфликта между Кабул и Исламабад, предаде новинарска агенция ПТИ.
30.10.2025 10:58

Афганистан и Пакистан се съгласиха да подновят преговорите си в Истанбул, съобщиха официални представители на двете страни

Афганистан и Пакистан ще подновят преговорите си в Истанбул за постигане на дългосрочно примирие, ден след като Исламабад обяви, че преговорите са приключили с неуспех, предаде Ройтерс, като се позоваха на официални представители на двете страни.
28.10.2025 12:46

Напрежението между Пакистан и Афганистан остава след втория кръг от преговорите за дългосрочно примирие

Представители на Пакистан и Афганистан през почивните дни се срещнаха в Истанбул, за да обсъдят възможностите за гарантиране на сключеното миналата неделя споразумение за прекратяване на огъня след смъртоносни сблъсъци по границата им.
28.10.2025 11:03

Без решение приключиха преговорите за примирие в Истанбул между Афганистан и Пакистан, според източниците

Преговорите между Афганистан и Пакистан в Истанбул за постигане на дългосрочно примирие приключиха без решение, предаде Ройтерс, като се позова на двама запознати източници. Това е удар по прекратяването на огъня в региона, постигнато след
26.10.2025 17:31

Пакистан съобщи за сблъсъци по границата по време на преговори с Афганистан

Петима пакистански войници и 25 бунтовници са загинали при сблъсъци близо до границата с Афганистан, съобщиха днес от армията, докато делегации от двете страни се срещнаха, за да опитат да разредят напрежението след най-смъртоносните сражения от

Към 05:40 на 31.10.2025 Новините от днес

