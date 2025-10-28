Без решение приключиха преговорите за примирие в Истанбул между Афганистан и Пакистан, според източниците

Преговорите между Афганистан и Пакистан в Истанбул за постигане на дългосрочно примирие приключиха без решение, предаде Ройтерс, като се позова на двама запознати източници. Това е удар по прекратяването на огъня в региона, постигнато след смъртоносните сблъсъци по-рано през този месец.

Преговорите имаха за цел да се постигне траен мир между южноазиатските съседи, след като десетки хора бяха убити по границата им в най-тежките сблъсъци, откакто талибаните взеха властта в Кабул през 2021 г.

И двете страни се съгласиха на примирие, договорено в Доха на 19 октомври, но не успяха да намерят обща позиция във втория кръг от преговори в Истанбул, съобщиха афганистански и пакистански източници. Всяка от страните обвинява другата за провала на разговорите.

Пакистански източник от службите за сигурност заяви, че талибаните не са били склонни да се ангажират да обуздаят пакистанските талибани - отделна талибанска група, враждебна към Пакистан, която според пакистанските власти действа безнаказано в Афганистан.

Афганистански източник, заяви, че по въпроса в Истанбул е имало „напрегнати разговори“. Източникът добави, че Афганистан е заявил, че няма контрол над пакистанските талибани, които са предприели атаки срещу пакистанските военни през последните седмици.

Говорители на правителството на афганистанските талибани, както и на пакистанската армия, не отговориха веднага на исканията за коментар.

Сблъсъците този месец започнаха след пакистански удари с дронове срещу афганистанската столица Кабул и най-малко три други места в гранични провинции, взимайки на прицел лидера на пакистанските талибани. Афганистанските талибаните отговориха с атаки срещу пакистански военни постове по протежение на 2600-километровата граница.

Провалът на преговорите, който привлякоха вниманието на американския президент Доналд Тръмп, може да породи напрежение в примирието между контролирания от талибаните Афганистан и притежаващия ядрено оръжие Пакистан.

В събота пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф заяви, че според него Афганистан иска мир, но ако не се постигне споразумение в Истанбул, това ще означава „открита война“.

Въпреки примирието между Пакистан и афганистанските талибани през уикенда при сблъсъци загинаха петима пакистански войници и 25 пакистански талибански бойци близо до границата с Афганистан, съобщиха от армията в неделя.