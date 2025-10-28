Подробно търсене

Без решение приключиха преговорите за примирие в Истанбул между Афганистан и Пакистан, според източниците

Елена Инджева
Забихула Муджахид - главният говорител на талибаните в Афганистан, говори по време на пресконференция в Кабул, Афганистан. 12 октомври 2025 г. Снимка: АП/Siddiqullah Alizai
Исламабад,  
28.10.2025 11:03
 (БТА)

Преговорите между Афганистан и Пакистан в Истанбул за постигане на дългосрочно примирие приключиха без решение, предаде Ройтерс, като се позова на двама запознати източници. Това е удар по прекратяването на огъня в региона, постигнато след смъртоносните сблъсъци по-рано през този месец.

Преговорите имаха за цел да се постигне траен мир между южноазиатските съседи, след като десетки хора бяха убити по границата им в най-тежките сблъсъци, откакто талибаните взеха властта в Кабул през 2021 г.

И двете страни се съгласиха на примирие, договорено в Доха на 19 октомври, но не успяха да намерят обща позиция във втория кръг от преговори в Истанбул, съобщиха афганистански и пакистански източници. Всяка от страните обвинява другата за провала на разговорите.

Пакистански източник от службите за сигурност заяви, че талибаните не са били склонни да се ангажират да обуздаят пакистанските талибани - отделна талибанска група, враждебна към Пакистан, която според пакистанските власти действа безнаказано в Афганистан.

Афганистански източник, заяви, че по въпроса в Истанбул е имало „напрегнати разговори“. Източникът добави, че Афганистан е заявил, че няма контрол над пакистанските талибани, които са предприели атаки срещу пакистанските военни през последните седмици.

Говорители на правителството на афганистанските талибани, както и на пакистанската армия, не отговориха веднага на исканията за коментар.

Сблъсъците този месец започнаха след пакистански удари с дронове срещу афганистанската столица Кабул и най-малко три други места в гранични провинции, взимайки на прицел лидера на пакистанските талибани. Афганистанските талибаните отговориха с атаки срещу пакистански военни постове по протежение на 2600-километровата граница.

Провалът на преговорите, който привлякоха вниманието на американския президент Доналд Тръмп, може да породи напрежение в примирието между контролирания от талибаните Афганистан и притежаващия ядрено оръжие Пакистан.

В събота пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф заяви, че според него Афганистан иска мир, но ако не се постигне споразумение в Истанбул, това ще означава „открита война“.

Въпреки примирието между Пакистан и афганистанските талибани през уикенда при сблъсъци загинаха петима пакистански войници и 25 пакистански талибански бойци близо до границата с Афганистан, съобщиха от армията в неделя.

Свързани новини

25.10.2025 14:08

Афганистан и Пакистан ще преговарят в Турция след сблъсъците наскоро

Афганистан и Пакистан се очаква да възобновят днес преговорите си, този път в Турция, с цел да разрешат въпросите, свързани със сигурността, и да установят трайно примирие по границата си, която наскоро беше сцена на сблъсъци, предаде Франс прес.
25.10.2025 01:41

Представители на Афганистан и Пакистан ще заминат за Истанбул за втори кръг от преговорите за решаване конфликта по общата им граница

Представители на Афганистан и Пакистан ще заминат за Истанбул за втори кръг от преговорите за решаване на граничния спор между двете страни, който ескалира по-рано този месец, предаде Асошиейтед прес.
15.10.2025 17:21

Пакистан и Афганистан се споразумяха за 48-часово прекратяване на огъня, съобщи Исламабад

Пакистан и управляващите в Афганистан талибани са се споразумели за 48-часово прекратяване на огъня, започнало в 18 ч. пакистанско (16 ч. българско) време днес, след сблъсъците между двете съседни страни, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позоваха на пакистанските власти.
13.10.2025 21:14

Русия е обезпокоена от боевете между Пакистан и Афганистан, призова за сдържаност

Русия следи със загриженост съобщенията за сблъсъци по границата между Пакистан и Афганистан и призова Кабул и Исламабад да проявят сдържаност, съобщи руското Външно министерство, предаде Ройтерс. "Според постъпващата информация ситуацията се
13.10.2025 19:33

УАМ: ОАЕ следят отблизо развитието на отношенията между Пакистан и Афганистан и призовават за деескалация на напрежението

Обединените арабски емирства следят отблизо развитието на отношенията между Ислямска република Пакистан и Афганистан, призовавайки за деескалация и избягване на мерки, които биха могли да изострят напрежението в региона, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
13.10.2025 19:31

Китай е много обезпокоен от сблъсъците между Пакистан и Афганистан, заяви китайското външно министерство

Китай е обезпокоен от неотдавнашните сблъсъци между Пакистан и Афганистан и поиска от двете страни да защитават неговите граждани и инвестиции в региона, заяви днес китайското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.
12.10.2025 18:30

ПТИ: Афганистан иска мирно разрешаване на конфликта с Пакистан; няма да толерираме външна агресия, заяви външният министър на талибаните

Часове след като Афганистан заяви, че е убил 58 пакистански военнослужещи в хода на наказателна операция, афганистанският външен министър Амир Хан Мутаки заяви, че Кабул иска мирно решаване на продължаващия конфликт с Исламабад, но предупреди, че
12.10.2025 12:45

Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан след сблъсъци по границата и размяна на огън

Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан след сблъсъци по границата между силите на двете държави, предаде Ройтерс, позовавайки се на пакистански официални представители.

