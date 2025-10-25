Представители на Афганистан и Пакистан ще заминат за Истанбул за втори кръг от преговорите за решаване конфликта по общата им граница

Представители на Афганистан и Пакистан ще заминат за Истанбул за втори кръг от преговорите за решаване на граничния между двете страни, който ескалира по-рано този месец, предаде Асошиейтед прес.

Исламабад обвинява талибанските власти, че не предприемат действия срещу базирани в Афганистан ислямистки бойци, които извършват трансгранични нападения срещу Пакистан. Кабул отхвърля тези обвинения.

От 10 октомври пограничните сблъсъци се засилиха, като всяка страна твърдеше, че отвръща на военните провокации на другата. На 15 октомври Исламабад и Кабул се споразумяха за временно прекратяване на огъня.

В края на миналата седмица катарското външно министерство обяви, че Афганистан и Пакистан са се споразумели за удължаване на спирането на огъня след преговори в Доха, осъществени чрез посредничеството на Катар и Турция.

Примирието до голяма степен се запази, въпреки че пакистанско-афганистанската граница остава затворена. Изключение се прави единствено за афганистански бежанци от Пакистан.

Търговско-промишлената камара на Афганистан каза, че търговците в страната ежедневно търпят загуби в размер на милиони долари заради затварянето на границата.

Говорител на талибанското правителство вчера съобщи, че афганистанската делегация, която ще участва в преговорите в Истанбул, ще бъде оглавявана от заместник-външния министър Хаджи Наджиб. "На тази среща ще бъдат обсъдени въпроси, които все още не са решени", отбеляза говорителят, без да оповестява допълнителни подробности.

Пакистанското външно министерство също коментира предстоящите преговори в Турция. "През последните два-три дни нямаше нито една голяма и пълномащабна терористична атака, подготвена на територията на Афганистан", заяви говорител на пакистанското дипломатическо ведомство. "Така че преговорите в Доха и резултатите от тях се оказаха плодотворни. Бихме искали тази тенденция да продължи в Истанбул и по-нататък", подчерта пакистанският говорител.