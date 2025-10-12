Афганистанският външен министър пристигна на историческа визита в Индия - нова ос срещу Пакистан?

Министърът на външните работи на Афганистан Амир Хан Мутаки пристигна в четвъртък на безпрецедентна шестдневна визита в Индия за преговори с цел укрепване на икономическите връзки с Делхи, посочва Франс прес.

Това е нова стъпка в усилията на правителството на талибаните да получи международно признание и първото посещение на лидер на ислямистката групировка в Индия откакто тя отново взе властта в Афганистан през 2021 г., отбелязва Ройтерс.

“Добре дошъл на молла Амир Хан Мутаки в Делхи“, написа говорителят на индийското Министерство на външните работи Рандхир Джайсвал в социалната мрежа “Екс“. “Очакваме с нетърпение да обсъдим двустранни и регионални въпроси с него“, добави той.

Амир Хан Мутаки, който има забрана за пътуване от ООН и авоарите му са замразени, получи временно освобождаване от санкциите за визитата си, съобщи Делхи.

Освен срещата в петък с индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар, се очаква Мутаки да разговаря и с представители на индийския бизнес, да посети древния културен паметник “Тадж Махал“ и историческа ислямска семинария, съобщиха индийски медии.

Той пристига в Делхи след разговори в Москва с дипломати от съседните на Афганистан страни, които изглежда се обединиха срещу заявената цел на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрола над военната база “Баграм“ близо до столицата Кабул.

До визитата на Мутаки в Делхи само Москва признаваше ислямското емирство, установено от талибаните в Афганистан след свалянето на подкрепяното от Запада правителство, и връщането им на власт през 2021 г.

Ръководството в Кабул активно се опитва да получи признание от международната общност и да привлече чуждестранни инвестиции. Ограниченията, наложени на жените и момичетата, които нямат право на образование и са изключени от обществения живот, обаче представляват основното противоречие със Запада.

Исторически Индия и Афганистан винаги са имали приятелски връзки, но Делхи не призна талибаните и затвори посолството си в Кабул след оттеглянето на САЩ от опустошената от война страна през 2021 г., посочва Ройтерс.

Индия откри малка мисия година по-късно, за да улесни търговията, медицинската и хуманитарната помощ, докато висшите ѝ служители проведоха поредица от двустранни разговори с лидери на талибаните.

Индия, водена от хиндуисткия премиер ултранационалист Нарендра Моди, започна да изгражда по-близки връзки с Афганистан във време, когато отношенията на Кабул с Пакистан се влошават.

Исламабад обвини талибаните в снизходителност към ислямисти, които убиват представители на пакистанските сили за сигурност по границата, и в петък дори нанесе въздушен удар по Кабул.

Делхи вижда в в затоплянето на отношенията с Афганистан възможност да се противопостави на своя съсед и враг Пакистан, отбеляза АФП. През януари един от високопоставените индийски дипломати – Викрам Мисри, се срещна с Мутаки по време на пътуване в Дубай.

Най-важният резултат от визитата на Мутаки стана повторното отваряне на посолството на Индия в Кабул.

Делхи преобразува техническата си мисия в Кабул в посолство и благодари на талибаните за проявеното разбиране към опасенията за сигурността на индийската страна, заяви в петък индийският външен министър Джайшанкар пред афганистанския си колега.

“Вашата визита бележи важна стъпка в напредъка на нашите връзки и потвърждава трайното приятелство между Индия и Афганистан“, обърна се Джайшанкар към Мутаки. “Индия е съсед и доброжелател на афганистанския народ и има дълбок интерес от развитието и напредъка ви“, добави индийският министър.

Индия, подобно на Иран и Пакистан, приюти десетки хиляди афганистанци, избягали от страната си след връщането на власт на талибаните, и по разбираеми причини би искала тези бежанци да се върнат в родината си.

Джайшанкар също така обяви, че се подновява дългогодишното партньорство между Индия и Афганистан и добави, че и двете страни имат общ ангажимент към развитие и просперитет.

“Те обаче са изложени на заплахата от трансграничен тероризъм, който застрашава и двата народа. Трябва да координираме усилията си за борба с тероризма във всичките му форми и проявления“, подчерта Джайшанкар и добави: “Оценяваме вашата чувствителност към опасенията за сигурността на Индия. Вашата солидарност с нас след терористичната атака в Пахалгам беше забележителна“.

Мутаки от своя страна определи Индия като важна страна в региона и добави, че тя винаги е подкрепяла афганистанския народ и му е оказвала помощ в много области.

Визитата на Мутаки цели да разшири икономическите връзки на Афганистан, който беше опустошен от 20 години на гражданска война, а чуждестранните му авоари, възлизащи на около 10 млрд. долара са замразени в САЩ. Правителството на талибаните също така не спира усилията си за получаване на дипломатическо признание, а визитата на Мутаки в Делхи стана голям пробив в тази насока.