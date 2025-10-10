Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Правителството на талибаните обвини Пакистан за удар срещу Кабул

Валерия Динкова
Правителството на талибаните обвини Пакистан за удар срещу Кабул
Правителството на талибаните обвини Пакистан за удар срещу Кабул
Жители оглеждат мястото на сграда, разрушена при атака с дронове от Пакистан, в провинция Хост, Афганистан, 28 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Saifullah Zahir
Кабул,  
10.10.2025 21:48
 (БТА)

Правителството на талибаните днес обвини Пакистан за удар срещу афганистанската столица и бомбардиране на пазар в източната част на страната, предаде Асошиейтед прес.

Взрив избухна малко преди 22 ч. местно време снощи в района на площад "Абдул Хак" в Кабул, близо до сградите на няколко министерства и националната разузнавателна служба. Силите за сигурност отцепиха района.

Главният говорител на правителството Забиула Муджахид заяви, че до момента няма данни за пострадали и щети. Той нарече експлозията "инцидент" и каза, че тече разследване.

Министерството на отбраната на Афганистан обаче тази сутрин обвини Пакистан за тази атака и още една в източната провинция Пактика и предупреди, че за пакистанската армия ще има последици, ако ситуацията се влоши.

Говорителят на пакистанската армия Ахмад Шариф по-късно бе запитан дали е извършена атака срещи Афганистан, насочена срещи лидерите на забранената групировка на пакистанските талибани, но той не отговори директно на въпроса, отбеляза АП.

"Афганистан е използван като база за операции срещу Пакистан и има свидетелства и доказателства за това", заяви Шариф по време на пресконференция в северозападния град Пешавар. "Необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети за защита на живота и собствеността на пакистанския народ, ще бъдат взети и ще продължат да бъдат вземани", добави той.

През последните години насилието в Пакистан нарасна, за което отговорност поеха основно пакистанските талибани.

Предполага се, че лидерите на тази групировка действат по границата с Афганистан, което афганистанските талибани отричат.

/ЛМ/

Свързани новини

10.10.2025 12:45

Пакистански дронове и самолети нанесоха удари по ислямисти в Афганистан като отговор на смъртоносен атентат

Пакистански дронове и изтребители нанесоха множество въздушни удари в Афганистан, включително един в столицата Кабул. Мишени на нападенията бяха ислямисти, обвинени за атентата, при който бяха убити няколко пакистански войници, тази седмица, съобщи ДПА.
10.10.2025 10:55

Пакистанската армия съобщи, че е застреляла 30 бойци, участвали в смъртоносно нападение срещу неин конвой

Пакистанската армия заяви, че нейни военнослужещи са застреляли 30 бойци, свързани нападение срещу неин конвой, извършено на 7 октомври край границата с Афганистан, предаде Ройтерс.   Отговорност за атаката, при която бяха убити 9 пакистански
08.10.2025 11:04

Ислямистки бойци убиха 11 пакистански войници от засада край афганистанската граница

Ислямистки бойци устроиха засада на пакистански военен конвой близо до афганистанската граница, убивайки девет войници и двама офицери, предаде Ройтерс. Пакистанските талибани поеха отговорност за нападението. Конвоят бил ударен в окръг Курам,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:40 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация