Пакистан твърди, че при сблъсъците тази нощ по границата с Афганистан са били убити 200 афганистански военнослужещи

Симеон Томов
Сграда, която според талибаните е била разрушена при пакистански удар с безпилотен летателен апарат (28.08.2025 г.). Снимка: АП/ Saifullah Zahir
Исламабад ,  
12.10.2025 15:47
 (БТА)

Пакистанските въоръжени сили съобщиха, че при сблъсъците тази нощ по границата с Афганистан са били убити 200 "талибани и свързани с тях терористи", предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на пакистанската армия. Агенцията Ройтерс не може да провери тази информация по независим път. 

От своя страна, Афганистан съобщи, че 58 пакистански войници са били убити тази нощ от афганистанските сили при операции по границата. Пакистан твърди, че при сблъсъците са загинали 23 пакистански военнослужещи, съобщи Асошиейтед прес. 

"Общо 23 пакистански войници загинаха, защитавайки териториалната цялост на нашата страна срещу тази скандална атака, а ние неутрализирахме повече от 200 талибани и свързани с тях терористи при стрелба, специализирани операции и прецизни удари", се казва в изявление на пакистанската армия, цитирано от Франс прес. 

Късно снощи афганистански военнослужещи откриха огън по пакистански гранични постове, като контролираното от талибаните министерство на отбраната в Кабул заяви, че това е било в отговор на пакистанските въздушни удари срещу Афганистан по-рано тази седмица, отбелязва Ройтерс. 

Пакистански представители съобщиха, че тяхната армия е отговорила с оръжеен и артилерийски обстрел на "непредизвиканата" атака от афганистанска територия. По думите им престрелки е имало на повече от шест места по протежение на границата. 

Говорителят на талибанското правителство Забиула Муджахид заяви, че афганистанските сили са превзели 25 пакистански гранични постове, като при нападенията са били ранени 30 пакистански войници. "Ситуацията по всички официални граници и де факто линии на Афганистан е под пълен контрол и незаконните дейности са до голяма степен предотвратени" заяви той на пресконференция в Кабул. 

Размяната на огън по границата е приключила рано тази сутрин, според пакистански представители на силите за сигурност. В района на окръг Курам в пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва (Северозападна гранична провинция) обаче се наблюдава спорадична стрелба по границата, съобщават местните власти и жители в района. 

Двата основни гранични пункта на Пакистан с Афганистан - в градовете Торкхам и Чаман, бяха затворени вчера, съобщиха местните власти. Най-малко три по-малки гранични пункта - в Карлачи, Ангур Ада и Гулам Хан, всичките в провинция Хайбер-Пахтунхва, също бяха затворени, информират властите. 

Афганистан, който няма излаз на море, има граница с Пакистан с дължина около 2600 километра. Исламабад обвинява правителството на талибаните в Афганистан, че укрива бойци от пакистанските талибани, които извършват нападения в Пакистан с подкрепата на основния му противник - Индия. Делхи отрича това, а талибаните настояват, че не позволяват тяхна територия да бъде използвана за атаки срещу други държави. 

Пакистанските въздушни удари по-рано тази седмица, които Исламабад не потвърди официално, са били насочени срещу лидера на пакистанските талибани Нур Вали Мехсуд, според пакистански служител на силите за сигурност. 

Къща за гости и кола в центъра на Кабул, за които се подозира, че са използвани от неуловимия лидер на пакистанските талибани Мехсуд, са били поразени с ракети малко преди полунощ местно време. Не е ясно дали лидерът на пакистанските талибани е бил убит при ударите. 

Пакистанските талибани, група ислямисти, за които се твърди, че са базирани в граничните райони на Афганистан, са обвинявани за нарастващия брой атаки, насочени срещу силите за сигурност на Исламабад през последните години. Те се борят за свалянето на пакистанското правителство и въвеждане на система на управление, базирана на строги ислямски норми. 

 

/ГГ/

