Въоръжени сблъсъци избухнаха по границата между Пакистан и Афганистан, след като бойци на талибаните нападнаха пакистански гранични постове, съобщиха представители на силите за сигурност от двете страни. Това стана след пакистански въздушен удар в Кабул по-рано тази седмица, предаде Ройтерс.

Пакистански представители заявиха, че армията им отговаря „с пълна сила“ на „непредизвикан обстрел“ от афганистанска територия. По думите им престрелките са станали на повече от шест места по протежение на границата.

Според талибанските сили те са превзели три пакистански гранични поста, докато пакистанската страна твърди, че е унищожила няколко афганистански.

На видеозаписи, разпространени от пакистанските сили за сигурност, се вижда стрелба с автомати и артилерия по посока на Афганистан, осветяваща нощното небе.

Говорител на афганистанското Министерство на отбраната заяви, че операцията е била ответна мярка заради нарушаването на афганистанското въздушно пространство от Пакистан. По думите му атаката е приключила малко след полунощ местно време.

„Ако противниковата страна отново наруши въздушното пространство на Афганистан, нашите въоръжени сили са готови да го защитят и ще нанесат силен ответен удар“, каза говорителят.

От пакистанска страна нямаше незабавно потвърждение дали сблъсъците са приключили. Границата между двете страни е с дължина 2600 км.

Исламабад обвинява талибанското правителство в Афганистан, че укрива бойци от пакистанските талибани, които извършват нападения в Пакистан с подкрепата на основния му противник – Индия. Делхи отрича това, а талибаните настояват, че не позволяват тяхна територия да бъде използвана срещу други държави.

По-рано тази седмица пакистански служител заяви пред Ройтерс, че въздушният удар е бил насочен срещу лидера на пакистанските талибани, който се е намирал в Кабул и е пътувал с автомобил. Не е ясно дали той е оцелял.

Междувременно афганистанският външен министър посети Индия – първата визита на високопоставен талибански представител там, откакто движението завзе властта през 2021 г. Двете страни се договориха да задълбочат отношенията си, което предизвика допълнително безпокойство в Пакистан.

Откакто талибаните поеха властта в Афганистан, в Пакистан се наблюдава рязко увеличаване на нападенията, извършвани от въоръжени групировки.