ПТИ: Афганистан иска мирно разрешаване на конфликта с Пакистан; няма да толерираме външна агресия, заяви външният министър на талибаните

Часове след като Афганистан заяви, че е убил 58 пакистански военнослужещи в хода на наказателна операция, афганистанският външен министър Амир Хан Мутаки заяви, че Кабул иска мирно решаване на продължаващия конфликт с Исламабад, но предупреди, че има и "други средства", ако мирните усилия не се увенчаят с успех, предаде новинарска агенция ПТИ.

Мутаки, който е на шестдневна визита в Индия, заяви на пресконференция в Делхи, че Афганистан е единен в противопоставянето на "външната инвазия" и добави, че няма да допусне суверенитетът му да бъде нарушаван по какъвто и да е начин.

Сраженията между двете страни избухнаха, след като в четвъртък пакистанските военновъздушни сили нанесоха удар в Кабул. В отговор на действията на Исламабад афганистанските сили снощи атакуваха няколко пакистански военни гранични поста, което породи страхове от разрастване на конфликта.

Афганистанският външен министър днес посочи, че ситуацията като цяло е "под контрол".

По-рано днес говорител на талибаните заяви пред журналисти в Кабул, че афганистанските сили са превзели няколко пакистански гранични поста. По думите му при атаката са били убити 58 пакистански военнослужещи и ранени 30 военни.

Пакистанската армия потвърди смъртта на най-малко 23 нейни военнослужещи и добави, че над 200 бойци на талибаните са били застреляни при снощните интензивните сблъсъци по границата.

"Ислямско емирство Афганистан има политиката да решава всички проблеми чрез диалог и разбирателство. Искаме да няма напрежение, но ако те не желаят това, Афганистан разполага и с други средства", заяви Мутаки на днешната си пресконференция в Делхи. Той отбеляза, че Афганистан няма проблем с хората и политиците в Пакистан, а само с "определени елементи", които се опитват да "развалят" обстановката.

"Афганистан ще се грижи за сигурността територия и въздушно си пространство. Имаше нарушения и реагирахме незабавно. През нощта бяха проведени ответни операции, с които постигнахме целите си", каза още Мутаки.

Министърът отбеляза, че няколко приятелски държави, включително Катар и Саудитска Арабия, са се свързали с Кабул и са изразили позицията, че боевете трябва да спрат.

"От наша страна сме спрели боевете и ситуацията е под контрол. Искаме добри отношения. Вратите ни за преговори са отворени. Донесохме мир в Афганистан. Искаме мир в целия регион", подчерта Мутаки. "Ние имаме политика да поддържаме добри отношения с всички страни. В Афганистан се водеха боеве в продължение на над 40 години. Съветският съюз дойде и беше победен", продължи афганистанският външен министър. "Войски от над 50 страни дойдоха със САЩ и НАТО и водеха война в продължение на 20 години, а сега Афганистан е независим и е стъпил здраво на краката си", добави Мутаки. "От четири години в Афганистан няма неприятни инциденти. От изток на запад и от север на юг хората са обединени и подкрепят ислямското емирство", заключи външният министър на талибаните.

Пакистан обвинява режима на талибаните, че дава убежище на терористи от групировката от "Техрик-е-Талибан Пакистан". Исламабад казва, че ислямистката организация е извършила множество от атаки на територията на Пакистан. Кабул отхвърля тези обвинения.

