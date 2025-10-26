Подробно търсене

Доналд Тръмп заяви, че "много бързо" ще реши кризата между Афганистан и Пакистан

Десислава Иванова
Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф (вторият отдясно) се ръкува с афганистанския си колега молла Мохамад Якуб след подписването в Доха (Катар) на споразумение за спиране на огъня, 19 октомври 2025 г. Снимка: Министерството на външните работи на Катар чрез АП
Куала Лумпур/Исламабад,  
26.10.2025 12:50
 (БТА)

Доналд Тръмп заяви днес, че ще намери изход от кризата между Афганистан и Пакистан "много бързо", предаде Асошиейтед прес, като отбеляза, че американският президент е казал това, докато двете враждуващи съседки вече втори ден преговарят за мир в турския град Истанбул.

Двете страни са в ожесточена конфронтация, като всяка от тях твърди, че реагира на агресията на другата при сблъсъците, избухнали по-рано този месец. Най-тежките боеве за последните няколко години влошиха отношенията между двете съседки, като наред с това будят безпокойство в целия район, където въоръжени групировки като "Ал Каида" се опитват да върнат позициите си.

Пакистан обвинява Афганистан, че си затваря очите за екстремистите, които извършват нападения през границата, - твърдения, които управляващите в Афганистан талибани отхвърлят.

Вчера в Истанбул започна втори кръг преговори, фокусирани върху преминаването от крехкото примирие, постигнато по-рано този месец в Доха, към трайна рамка за мир и погранична сигурност.

"Чух, че Пакистан и Афганистан са се задействали. Аз обаче ще реша това много бързо", каза Тръмп в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Малайзия, като добави, че ръководителите на Пакистан са "страхотни хора". Той направи това изказване, докато присъстваше на подписването на мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа.

При продължилите няколко дни сражения в Афганистан загинаха десетки хора, а стотици бяха ранени, въпреки че Пакистан отрече да е атакувал цивилни и заяви, че негова мишена са били екстремисти и техните укрития.

Контролираната от талибаните медия "Радио и телевизия на Афганистан" (RTA) съобщи днес, че след 15 часа "непрекъснати разговори" афганистанската страна е представила проект, фокусиран върху искането Пакистан да не нарушава територията и въздушното пространство на съседката си и да не допуска "нито една антиафганистанска групировка или опозиционна сила да използва територията на Пакистан против Афганистан".

Изразена беше и готовност за установяване на "канал за наблюдаване на споразумението за спиране на огъня" и за обмен на информация за евентуални нарушения, посочва RTA. Според медията пакистанците са представили втори проект снощи на афганистанците.

За момента няма коментар на думите на Тръмп от страна на пакистанското правителство. Изказването на американския президент обаче вероятно ще окуражи политическото и военното ръководство на страната, което иска по-тесни връзки с Белия дом. Пакистан похвали Тръмп за ролята му при успокояване на кризата с Индия по-рано тази година.

