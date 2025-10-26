Пакистан съобщи за сблъсъци по границата по време на преговори с Афганистан

Подробно търсене

Пламен Йотински
Натоварени със стоки камиониса паркирани близо до затворения граничен пункт Спин Болдак между Афганистан и Пакистан, след като границата беше затворена за почти две седмици след сблъсъци между афганистански и пакистански сили в провинция Кандахар. Снимка: AP/Sibghatullah
Исламабад/кабул,  
26.10.2025 17:31
 (БТА)

Петима пакистански войници и 25 бунтовници са загинали при сблъсъци близо до границата с Афганистан, съобщиха днес от армията, докато делегации от двете страни се срещнаха, за да опитат да разредят напрежението след най-смъртоносните сражения от години, предаде Ройтерс.

Бойците се опитали да преминат границата от Афганистан в петък и събота в районите Курам и Северен Вазиристан, труднодостъпни територии по северозападната граница на Пакистан, съобщи пакистанската армия.

Според тях опитите за проникване поставят под съмнение намеренията на правителството в Афганистан "по отношение на решаването на проблема с тероризма, произтичащ от неговата територия".

В Афганистан главният говорител на талибанското правителство и министерството на отбраната не отговориха веднага на искането за коментар по повод съобщенията за атаките, информира Ройтерс.

Талибаните отричат обвиненията, че укриват бунтовници, и твърдят, че военните операции на Пакистан нарушават суверенитета на Афганистан.

Представители на двете страни се срещат в Истанбул, за да предотвратят повторно избухване на конфликта след сблъсъците между армиите им по-рано този месец – най-тежките сражения по границата от превземането на Кабул от талибаните през 2021 г. Сраженията избухнаха, след като Пакистан поиска от талибаните да озаптят бунтовниците, които според Исламабад действат от убежища в Афганистан, което доведе до тежки престрелки и пакистански въздушни удари. Двете страни постигнаха примирие в Доха миналата неделя.

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф вчера заяви, че примирието се спазва и че според него Афганистан иска мир. Но той предупреди, че ако не се постигне споразумение в Истанбул, това ще означава "открита война".

/АГ/

26.10.2025 12:50

Доналд Тръмп заяви, че "много бързо" ще реши кризата между Афганистан и Пакистан

Доналд Тръмп заяви, че ще намери изход от кризата между Афганистан и Пакистан "много бързо", предаде Асошиейтед прес, като отбеляза, че американският президент е казал това, докато двете враждуващи съседки вече втори ден преговарят за мир в турския град Истанбул.
25.10.2025 17:42

Пакистанският министър на отбраната предупреди за опасност от "открита война" с Афганистан

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф изрази увереност, че управляващите в Афганистан талибани искат мир. В същото време той предупреди, че ако на преговорите между двете съседни страни в Истанбул не бъде постигнато мирно споразумение, ще се стигне до "открита война", предаде Ройтерс.
25.10.2025 14:08

Афганистан и Пакистан ще преговарят в Турция след сблъсъците наскоро

Афганистан и Пакистан се очаква да възобновят днес преговорите си, този път в Турция, с цел да разрешат въпросите, свързани със сигурността, и да установят трайно примирие по границата си, която наскоро беше сцена на сблъсъци, предаде Франс прес.

