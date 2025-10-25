Подробно търсене

Пакистанският министър на отбраната предупреди за опасност от "открита война" с Афганистан

Николай Станоев
Пакистанският министър на отбраната предупреди за опасност от "открита война" с Афганистан
Пакистанският министър на отбраната предупреди за опасност от "открита война" с Афганистан
Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф (вдясно) и афганистанският му колега молла Мохамад Якуб подписват в Доха споразумението за прекратяване на огъня между двете съседни страни, 19 октомври 2025 г. Снимка: Министерството на външните работи на Катар чрез АП
Карачи,  
25.10.2025 17:42
 (БТА)

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф изрази днес увереност, че управляващите в Афганистан талибани искат мир. В същото време той предупреди, че ако на преговорите между двете съседни страни в Истанбул не бъде постигнато мирно споразумение, ще се стигне до "открита война", предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Пакистан и Афганистан договориха преди броени дни прекратяване на огъня след смъртоносни сблъсъци в района на границата.

Преговорите в турския мегаполис започнаха днес, като се очаква да продължат и утре. Целта е да бъде избегнато повторение на най-тежките сблъсъци между двете страни след връщането на талибаните на власт в Афганистан през август 2021 г. Преговарящите по-конкретно ще се опитат да разработят механизъм за дългосрочно прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в катарската столица Доха.

 

/НС/

Свързани новини

25.10.2025 01:41

Представители на Афганистан и Пакистан ще заминат за Истанбул за втори кръг от преговорите за решаване конфликта по общата им граница

Представители на Афганистан и Пакистан ще заминат за Истанбул за втори кръг от преговорите за решаване на граничния спор между двете страни, който ескалира по-рано този месец, предаде Асошиейтед прес.
22.10.2025 11:27

УАМ: ОАЕ приветстваха споразумението за прекратяване на огъня между Пакистан и Афганистан

Обединените арабски емирства приветстваха споразумението за незабавно прекратяване на огъня между Пакистан и Афганистан, както и създаването на механизми, насочени към укрепване на мира и стабилността между двете страни, съобщи новинарската агенция на ОАЕ-УАМ
17.10.2025 23:52

АФП: Пакистан нанесе въздушни удари по територията на Афганистан

Пакистан нанесе тази вечер "прецизни въздушни удари" по територията на Афганистан, близо до пакистанско-афганистанската граница, предаде Франс прес, като се позова на пакистански източници от сферата на сигурността.Тази информация се появи в медийното пространство, след като Кабул обвини Исламабад в нарушение на обявеното спиране на огъня.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:37 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация