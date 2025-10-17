Подробно търсене

АФП: Пакистан нанесе въздушни удари по територията на Афганистан

Карта на Пакистан и Афганистан - изображение: AP
Исламабад,  
17.10.2025 23:52
 (БТА)

Пакистан нанесе тази вечер "прецизни въздушни удари" по територията на Афганистан, близо до пакистанско-афганистанската граница, предаде Франс прес, като се позова на пакистански източници от сферата на сигурността.

Тази информация се появи в медийното пространство, след като Кабул обвини Исламабад в нарушение на обявеното спиране на огъня.

"Пакистан нанесе прецизни въздушни удари срещу терористичната организация "Хафиз Гул Бахадур" в гранични региони на Афганистан", казаха пакистанските източници.

Малко по-рано висш представител на афганистанските талибани каза пред Франс прес, че Пакистан е нанесъл удари на три места в източната провинция Пактика.

"Афганистан ще отвърне", изтъкна талибанският представител.

Свързани новини

16.10.2025 17:31

Иран приветства прекратяването на огъня между съседните Афганистан и Пакистан и призовава за преговори

Иран приветства прекратяването на огъня между съседните Пакистан и Афганистан и призова за диалог и дипломация след няколко дни на кръвопролитни сражения, предаде Франс прес. Говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи изрази
16.10.2025 13:30

ООН призова Пакистан и Афганистан да прекратят военните действия, за да защитят цивилните

ООН призова днес Пакистан и Афганистан да "преустановят трайно" военните действия, за да защитят цивилните след дни на сражения, при които загинаха десетки и бяха ранени няколкостотин души, предаде Асошиейтед прес.
15.10.2025 17:21

Пакистан и Афганистан се споразумяха за 48-часово прекратяване на огъня, съобщи Исламабад

Пакистан и управляващите в Афганистан талибани са се споразумели за 48-часово прекратяване на огъня, започнало в 18 ч. пакистанско (16 ч. българско) време днес, след сблъсъците между двете съседни страни, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позоваха на пакистанските власти.
15.10.2025 16:18

Две нови експлозии бяха чути в Кабул, съобщиха журналисти на АФП

Две нови експлозии бяха чути днес в центъра на афганистанската столица Кабул, съобщиха журналисти от Франс прес на място, на фона на сблъсъците между Афганистан и Пакистан.Говорителят на афганистанското талибанско правителство Забиула Муджахид заяви, че са експлодирали резервоар с петрол и електрически трансформатор, което е предизвикало пожари в Кабул.
15.10.2025 09:58

Над 12 мирни жители бяха убити при пакистанска атака в Афганистан, заявиха представители на талибаните

Повече от 12 цивилни бяха убити в Афганистан на фона на нови сражения между афганистански и пакистански сили днес, заявиха представители на талибаните, цитирани от Ройтерс.
14.10.2025 15:23

Пакистански полицай бе убит при атака на въоръжени мъже срещу екип за ваксинации срещу полиомиелит

Въоръжени мъже застреляха полицай, охраняващ екип за ваксинации срещу полиомиелит в Северозападен Пакистан, предаде Асошиейтед прес.Атаката бе извършена в провинция Хайбер-Пахтунхва, която някога беше бастион на пакистанските талибани, и само ден след като Пакистан започна едноседмична общонационална кампания за ваксиниране на 45 милиона деца.
13.10.2025 21:14

Русия е обезпокоена от боевете между Пакистан и Афганистан, призова за сдържаност

Русия следи със загриженост съобщенията за сблъсъци по границата между Пакистан и Афганистан и призова Кабул и Исламабад да проявят сдържаност, съобщи руското Външно министерство, предаде Ройтерс. "Според постъпващата информация ситуацията се
13.10.2025 19:33

УАМ: ОАЕ следят отблизо развитието на отношенията между Пакистан и Афганистан и призовават за деескалация на напрежението

Обединените арабски емирства следят отблизо развитието на отношенията между Ислямска република Пакистан и Афганистан, призовавайки за деескалация и избягване на мерки, които биха могли да изострят напрежението в региона, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.
13.10.2025 19:31

Китай е много обезпокоен от сблъсъците между Пакистан и Афганистан, заяви китайското външно министерство

Китай е обезпокоен от неотдавнашните сблъсъци между Пакистан и Афганистан и поиска от двете страни да защитават неговите граждани и инвестиции в региона, заяви днес китайското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Към 01:39 на 18.10.2025 Новините от днес

