АФП: Пакистан нанесе въздушни удари по територията на Афганистан

Пакистан нанесе тази вечер "прецизни въздушни удари" по територията на Афганистан, близо до пакистанско-афганистанската граница, предаде Франс прес, като се позова на пакистански източници от сферата на сигурността.
Тази информация се появи в медийното пространство, след като Кабул обвини Исламабад в нарушение на обявеното спиране на огъня.
"Пакистан нанесе прецизни въздушни удари срещу терористичната организация "Хафиз Гул Бахадур" в гранични региони на Афганистан", казаха пакистанските източници.
Малко по-рано висш представител на афганистанските талибани каза пред Франс прес, че Пакистан е нанесъл удари на три места в източната провинция Пактика.
"Афганистан ще отвърне", изтъкна талибанският представител.
/БЗ/
