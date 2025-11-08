Подробно търсене
Талибаните обвиниха Пакистан за провала на поредния кръг преговори в Турция

Валерия Динкова
Говорителят на правителството на талибаните Забихула Муджахид. Снимка: AP Photo/Abdul Khaliq, File
Кабул,  
08.11.2025 06:51
 (БТА)

Правителството на талибаните днес обяви неуспеха на последния кръг преговори за постигане на трайно примирие с Пакистан в Турция и обвини за това Исламабад, предаде Франс прес.

„По време на преговорите пакистанската страна се опита да прехвърли цялата отговорност за нейната сигурност върху афганистанското правителство, като не показа желание да поеме отговорност нито за сигурността на Афганистан, нито за своята собствена", написа в социалната мрежа „Екс" говорителят на правителството на талибаните Забихула Муджахид. „Безотговорното и некoоперативно поведение на пакистанската делегация не доведе до никакви резултати, въпреки добрите намерения на Ислямското емирство и усилията на посредниците", отбеляза той.

