Африканският съюз призова за спешни действия в Мали поради влошаващата се ситуация със сигурността

Африканският съюз призова за спешна международна реакция, включително обмен на разузнавателна информация, за да се справи с влошаващото се положение със сигурността в Мали, където бунтовници на "Ал Каида" налагат блокада на горивата и отвличат чужденци, предаде Ройтерс.

Джихадистка група, свързана с терористичната групировка "Ал Каида", действаща в региона Сахел в Западна Африка, е наложила сухопътна блокада на вноса на горива от септември и атакува конвои от цистерни, като така принуждават училища и бизнеси да затворят.

Най-новата демонстрация на сила от страна на групировката "Джамаат Нусрат ал Ислям вал Муслимин" породи опасения, че тя може да се опита да завземе властта в Мали - страна без излаз на море.

Западните страни, включително САЩ, Франция, Великобритания и Италия приканват гражданите си да напуснат страната.

През последните седмици бойците, свързани с "Ал Каида", наложиха сухопътна блокада на вноса на горива, което задушава икономиката на Мали, а миналата седмица САЩ и Обединеното кралство съобщиха, че евакуират част от дипломатическия си персонал и семействата на служители заради нарастващата несигурност в страната.