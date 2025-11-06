Липсата на сигурност в Мали показва, че обръщането на страната към Русия е провал, каза Франция

Министерството на външните работи на Франция зави днес, че решението на ръководеното от военните правителство на Мали да се обърне към Русия и свързани с Москва въоръжени групировки за помощ в борбата срещу ислямистки бойци е претърпяло провал, предаде Ройтерс.

Продължаваща от два месеца блокада на доставките на гориво от страна на свързани с терористичната групировка "Ал Каида“ бойци почти напълно е парализирала столицата на Мали - Бамако, оказва натиск върху ръководеното от военните правителство и предизвика опасения, че джихадистите в крайна сметка биха могли да се опитат да вземат властта в западноафриканската страна.

"С голямо внимание и истинска загриженост следим обстановката в сферата на сигурността в Мали“, заяви пред репортери говорител на френското министерство на външните работи.

"Това, което аз мога да добавя, е че виждаме, че противоречивото присъствие на Русия или на свързани с нея сили в Мали по никакъв начин не гарантира сигурността на мъжете и жените там“, добави той.