Бивш министър-председател на Мали отива в затвора, след като публично изрази солидарност с критиците на военната хунта в страната

Бившият министър-председател на Мали Муса Мара днес бе осъден на 2 години лишаване от свобода, след като публично изрази солидарност с критиците на военната хунта, които са в затвора, предаде Асошиейтед прес.

Мара ще излежи двугодишната присъда по повдигнатите му обвинения в подкопаване на държавната власт и подбуждане към обществени безредици.

Присъдата му следва поредицата от репресии на хунтата в Мали, които според правозащитници са насочени към критици и лидери на опозицията в страната срещу режима.

Мара трябва да плати също така и глоба от 500 000 западноафрикански франка (около 763 евро), заяви адвокатът му Монтага Тал, който добави, че ще присъдата ще бъде обжалвана.

Бившият министър-председател ще излежи една година без право на условно освобождаване и още една година условно, съобщи пред АП Абдулай Яро, близък сътрудник на Мара.

„Докато трае нощта, слънцето очевидно ще изгрее! Ще се борим с всички средства, за да се случи това възможно най-скоро“, написа Мара в социалните мрежи през юли, след като посети критици на хунтата в затвора.

След последния преврат в Мали през 2021 г. лидерът на хунтата генерал Асими Гойта се опитва да укрепи властта си.

През юни министерският съвет на Мали прие законопроект, който дава право на Гойта да остане още пет години на власт, въпреки предишни обещания за връщане към гражданско управление до 2024 г.

Военният режим също така разпусна политическите партии.

Мали, страна без излаз на море в полупустинния регион южно от Сахара в Африка, е въвлечена в политическата нестабилност, която през последното десетилетие обхвана Западна и Централна Африка.