Служител на френското посолство в Мали е арестуван по неоснователни обвинения, съобщи френското външно министерство

Петя Димитрова
Снимка: БТА
Париж,  
17.08.2025 05:20
 (БТА)

В Мали беше арестуван френски гражданин, работил в посолството на Франция в Бамако. Обвиненията срещу него са „неоснователни“, заяви френското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Служителят в посолството, представен в публикувано в четвъртък изявление на малийското правителство с името Ян Везилие, беше арестуван неотдавна заедно с двама генерали и други военни. Той е обвинен в участие в предполагаем заговор за дестабилизиране на западноафриканската страна.

„В момента се водят преговори за изясняване на всички недоразумения“, заяви вчера френското външно министерство и добави, че арестът на френския гражданин е в разрез с Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Някога близките отношения на Франция с бившите ѝ колонии в региона Сахел в Западна Африка се влошиха през последните години, след като поредица от военни преврати свалиха правителствата в Мали, Буркина Фасо и Нигер.

/ДИ/

Свързани новини

05.08.2025 13:18

Дронове и конфликти в Африка - ограничени военни резултати, но много цивилни жертви

Дроновете играят все по-важна роля в конфликтите в Африка, в унисон с тенденцията в световен мащаб. Употребата на безпилотни летателни апарати обаче като цяло дава ограничени резултати във военен план, но има опустошителен ефект за цивилните.
01.08.2025 16:23

Кой попада в списъка на Франция на непризнатите държави и територии

Намерението на френския президент Еманюел Макрон да признае по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември в Ню Йорк Държавата Палестина предизвика разнопосочни реакции. Канада обяви също подобно намерение. Португалия каза, че ще разгледа подобен вариант. Великобритания постави условия, които ако Израел не изпълни, то тя ще признае също палестинската държава. Испания, която миналата година призна Държавата Палестина, приветства френското решение. Премиерът на Италия Джорджа Мелони, която възприема по-въздържан подход по темата, заяви, че подобно признаване на палестинската държава в този момент би било контрапродуктивно.
17.07.2025 18:50

Френските войски напускат Сенегал

Френската армия прекрати постоянното си военно присъствие в Западна и Централна Африка. Това се случи в рамките на тържествена церемония с историческо значение в Дакар, на която бяха предадени официално и последните два френски военни обекта в
07.06.2025 03:45

Руският Африкански корпус заяви, че ще остане в Мали, след като наемническата група "Вагнер" напусне страната

Африканският корпус, контролирана от Кремъл паравоенна сила, заяви, че ще остане в Мали, след като руската наемническа група "Вагнер" напусне страната след продължила три и половина години борба срещу ислямистки бойци, предаде Ройтерс.

Към 05:58 на 17.08.2025 Новините от днес

