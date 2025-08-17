Служител на френското посолство в Мали е арестуван по неоснователни обвинения, съобщи френското външно министерство

В Мали беше арестуван френски гражданин, работил в посолството на Франция в Бамако. Обвиненията срещу него са „неоснователни“, заяви френското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Служителят в посолството, представен в публикувано в четвъртък изявление на малийското правителство с името Ян Везилие, беше арестуван неотдавна заедно с двама генерали и други военни. Той е обвинен в участие в предполагаем заговор за дестабилизиране на западноафриканската страна.

„В момента се водят преговори за изясняване на всички недоразумения“, заяви вчера френското външно министерство и добави, че арестът на френския гражданин е в разрез с Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Някога близките отношения на Франция с бившите ѝ колонии в региона Сахел в Западна Африка се влошиха през последните години, след като поредица от военни преврати свалиха правителствата в Мали, Буркина Фасо и Нигер.