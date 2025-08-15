Подробно търсене

Хунтата в Мали обяви, че е разкрила план за дестабилизиране на страната

Габриела Големанска
Снимка: БТА
Бамако,  
15.08.2025 04:47
 (БТА)

Хунтата в Мали обяви, че е разкрила план за дестабилизиране на страната, подкрепян от чужди държави, предадоха световните агенции.

В последните дни хунтата арестува и десетки военни, сред които и двама генерали, обвинени, че се готвят да свалят властта.

Арестувани са и цивилни, сред които е и френски гражданин, заподозрян, че е работил за сметка на френското разузнаване.

Един от двамата задържаните генерали е  Абас Дембеле, който е много уважаван в редиците на армията на Мали.

/ГГ/

