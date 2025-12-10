Продажба на терен в Индустриалния парк влиза на сесията на Общински съвет–Сливен

Вече има първи заявен инвеститорски интерес към терен в Индустриалния парк в Сливен. Това съобщи пред журналисти председателят на Общинския съвет Димитър Митев в навечерието на предстоящата сесия утре. В дневния ред на заседанието на 11 декември е включено предложение за продажба на имот от 4,5 декара, част от територията на изграждащия се Индустриален парк.

Става дума за поземлен имот с площ 4 427 кв. м, урбанизирана територия с предназначение „за производствен и складов обект“. Имотът е актуван като частна общинска собственост. Предложението предвижда продажбата да се извърши чрез публично оповестен конкурс, с начална цена от 133 000 евро без ДДС.

Инвеститорското намерение е подадено от дружеството „Болид“ ООД – компания със седалище в Стара Загора, специализирана в търговията със строителни и изолационни материали, която управлява над 10 000 кв. м търговско-складови площи в страната. В предложението си фирмата декларира планове да изгради нова търговско-складова база, като реализира инвестиция от минимум 2 млн. лв. и осигури не по-малко от пет работни места.

Предложението за продажба на имота включва и специфични изисквания към кандидатите в конкурса – минимален размер на инвестицията, срокове за разработване на проектната документация, започване и завършване на строителството, както и задължение за запазване на предназначението на имота. Класирането ще бъде извършено по комплексна оценка, включваща предложената цена, размера на инвестицията и броя на осигурените работни места.

Организацията на конкурса и подписването на договора със спечелилия кандидат ще бъде възложена на „Индустриален парк Сливен“ ЕООД.

„Започва да се случва реалната възвръщаемост на вложеното в Индустриалния парк, което за мен е показателно. Това е едно добро начало“, коментира председателят на Общинския съвет Димитър Митев.

Индустриалният парк в Сливен е най-големият извън София и третият по мащаб в страната. В момента се изпълнява първият етап от изграждането му, който трябва да приключи до края на април 2026 г. Община Сливен вече има одобрено финансиране и за втория етап от проекта.