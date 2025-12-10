В европейския енергиен микс цените на газа се понижават, сочи анализ

В европейския енергиен микс цените на газа продължиха да се понижават през последния месец, най-вече поради стабилните условия на предлагане. За разлика от тях цените на въглеродните емисии поеха във възходяща посока заради засилена активност от страна на инвестиционните фондове. Това е основният извод от анализ на Анди Зомер, ръководител на "Анализ на енергийните пазари и метеорология" в "Акспо сълюшънс" (Axpo Solutions AG) - най-голямата ютилити компания в Швейцария и лидер в международната търговия с енергия. Компанията е активна в 40 държави в Европа, Северна Америка и Азия.

Междувременно подновената инициатива, водена от САЩ, за мирни преговори между Русия и Украйна допринесе за намаляване на геополитическите рискови премии на енергийните пазари. Успоредно с това европейските правителства продължиха да въвеждат мерки в подкрепа на структурно затруднените енергоемки отрасли, е посочено в анализа.

Зомер отчита, че в енергийния сектор влияние оказва топлото време в началото на ноември, което отстъпи място на студен период, предизвикал по-сериозно търсене на електроенергия в цяла Европа. Въпреки това от началото на годината търсенето на ключови пазари като Германия остана общо взето непроменено, което отразява продължаващия структурен натиск върху европейската промишленост. Цените на електроенергията в Европа, макар и по-ниски спрямо последните години, остават високи спрямо други големи региони по света, което подкопава конкурентоспособността на местните производители. В отговор германският Бундестаг одобри пакет от 16,2 млрд. евро в рамките на бюджета за 2026 г. за защита на промишлеността от високите разходи за електроенергия. Дали тази мярка ще се окаже ефективна ще стане ясно по-късно през 2026 г., е отбелязано в анализа.

В газовия сектор по-високите от средните за сезона изпомпвания от хранилищата по време на студената вълна бяха частично компенсирани от гъвкави доставки на втечнен природен газ, докато добрите резултати на френския ядрен парк намалиха работата на газовите централи в части от Европа и ограничиха общото потребление на газ. Допълнително натиск надолу върху цените оказаха намалената вероятност за студено време в началото на декември, все по-широкото очакване за глобален излишък от втечнен природен газ през 2026 г., както и потенциална мирна сделка между Украйна и Русия. С понижената конкурентоспособност на въглищните и лигнитните централи търсенето на емисионни квоти спадна. Въпреки това структурните ограничения през следващите години и близките до рекордни позиции на инвестиционните фондове изтласкаха цените на въглеродните емисии до 10-месечен връх, което ограничи допълнителен спад на цените на електроенергията, смята Зомер.

Като цяло Европа посрещна декември с газови хранилища, запълнени на около 75 на сто - около 10 процента под нивото година по-рано, и остава силно зависима от доставки на втечнен природен газ, които са чувствителни към метеорологичните условия не само в Европа, но и в САЩ и Азия. Междувременно ЕС постигна историческо споразумение за прекратяване на вноса на руски газ до ноември 2027 г., целящо да ограничи достъпа на Москва до ключово финансиране за войната й в Украйна. Освен това постепенното въвеждане на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите на ЕС (CBAM), който трябва да влезе в сила през януари 2026 г., ще се превърне в основен инструмент за предотвратяване на изтичане на въглерод, смята Зомер.