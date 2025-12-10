Важно е да се обърне траекторията на бюджета, за да бъдем успешни като модел в еврозоната, посочи Петър Ганев от ИПИ

Важно е да се обърне траекторията на бюджета, за да бъдем успешни като модел в еврозоната. Това каза старши изследователят в Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев на кръгла маса „Фискалната политика на България и устойчивата икономическа визия на страната с влизането в еврозоната“, организирана от Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) и ИПИ в София.

Разговорът не е просто за бюджета за следващата година, а за траекторията му и накъде вървим - това е големия въпрос, който ние като общество трябва да решим, смята Ганев. След първите почти десет години на провал по време на прехода до въвеждането на валутния борд, последващи 28 години по-скоро на успех, на стабилни финанси, намаляване на дълга, ниски данъци, сега влизаме в нов период с еврото от 1 януари и може би това е голямото противоборство - каква да е политиката оттук нататък в средносрочен план, посочи Ганев. Затова според него най-важна е траекторията на бюджета. Той допълни, че това, което го притеснява и в новата бюджетна рамка, е, че траекторията, насочена към вдигане на данъци, изглежда просто се отлага за 2027 г. - 2028 г.

Това е само загатнато, тъй като виждаме активна кампания за вдигане на здравната вноска, коментира се вдигане на други данъци, както видяхме с данък дивидент, добави той.

Ние сме в ситуация не просто на политическа нестабилност, която произведе рекорден брой избори, имаме и други рекорди - брой неприети бюджети и брой години, в които влизаме без бюджет, посочи още Ганев. По думите му разделителната линия в обществото, която поражда политическата нестабилност и противоборството между различни групи в обществото и партии, се манифестира преди всичко в бюджета. Според него това е и отрезвяващо, тъй като през последните години бяха чертани много разделителни линии по редица теми. Всъщност се оказва, че ние сме в базовия разговор от последните 30 години от целия преход - накъде върви икономическата и фискалната политика на страната и за някакво общо разбиране за почтеност и борба с корупцията, смята Ганев. Връщаме се в базовия разговор накъде вървим като икономическа политика и като бюджет и като че ли това е най-важното, както и това, което провокира толкова хората за изкажат своето мнение, коментира още Ганев.