АРМЕНПРЕС: Процесът на влизане в ЕС е стимул за Армения да продължи демократичните реформи, заяви премиерът Пашинян

Стартирането на процеса на влизане на Армения в Европейския съюз ни задължава на първо място да продължим институционалните и демократични изменения, заяви, цитиран от националната новинарска агенция АРМЕНПРЕС, премиерът на страната Никол Пашинян в хода на панелна дискусия в Германското общество за външна политика на тема „Подходите на Армения към институционализация на мира, регионалната свързаност и отношенията с ЕС“.

Премиерът напомни, че през март тази година парламентът на страната прие закон за стартиране на процеса за влизане в ЕС.

„Мнозина се питат кога Армения ще стане член на ЕС и доколко е реалистична тази цел? Законът „За стартиране на процеса на влизане на Република Армения в Европейския съюз“ е преди всичко стимул за нас последователно да провеждаме демократични реформи. Целта ми е институционалното и практическо съответствие със стандартите на ЕС, доколкото без такова съответствие членството е невъзможно“, заяви Пашинян.

Според премиера веднага, след като Армения обективно започне да съответства на тези европейски стандарти, пред страната ще се открият два пътя: или Армения ще бъде приета в ЕС, или не. Той подчерта, че, разбира се, Армения предпочита първия сценарий, но дори и членството да не бъде предоставено, държавата ще направи важно постижение: ще се превърне в страна, съответстваща на най-високите съвременни стандарти.

„Стремежът ни да съответстваме със стандартите на ЕС е продиктувано не от геополитиката, а от демократичния избор: след ненасилствената революция от 2018 г. Армения пое стратегическото задължение за демокрация, върховенство на закона, правата на човека и независима съдебна система. На този път преди седмица Армения и ЕС приеха Стратегически дневен ред за партньорство, който допълва вече съществуващото Споразумение за всеобхватно и разширено партньорство“, отбеляза Пашинян.

Според него в момента се изучават възможностите за промишлена интеграция в такива области като цифровите технологии и телекомуникациите, енергетиката и връзките.

Пашинян също така подчерта икономическия компонент на посещението си в Германия, като наблегна на необходимостта от продължаващо укрепване на връзките между бизнес общностите на Армения и Германия.

„Нашето правителство трябва да улесни мобилността на нашите предприемачи. В това отношение с удоволствие отбелязвам, че успешно стартирахме диалога за либерализиране на визовия режим с Европейския съюз“, каза той.

Премиерът обяви, че Армения е получила план за действие за либерализиране на визовия режим, който очертава ключовите области и ангажименти на правителството. Той заяви, че ако планът бъде успешно приложен, ще бъде установен безвизов режим, което ще улесни по-активния обмен между Армения и ЕС.

Арменският премиер изрази увереност в продължаващото задълбочаване на отношенията с ЕС.

„Осмата среща на високо равнище на Европейската политическа общност и срещата на високо равнище Армения-ЕС, които ще се проведат в Ереван през май следващата година, ще предоставят нова възможност за оценка на напредъка на нашите отношения и поставяне на нови цели“, подчерта Пашинян.

Премиерът също така подчерта необходимостта от задълбочаване на двустранните отношения с държавите-членки на ЕС, като отбеляза по-специално ролята на Германия. „Германия е ключов партньор за нас и приемането на стратегически дневен ред извежда отношенията ни на ново равнище, създавайки нови условия за стратегическо партньорство“, заключи Пашинян.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)