Благотворителна инициатива на ученици, учители и социални работници от село Камбурово подкрепи деца и възрастни в нужда

Благотворителната инициатива на ученици и учители от село Камбурово подкрепи възрастни хора и деца в неравностойно положение. Акцията под мотото „Коледна топлина – да стоплим едно сърце“ събра по повод предстоящите светли празници представители на Основно училище „Христо Ботев“, както и екипа на дирекция „Социално подпомагане“ в Омуртаг, разказа пред репортер на БТА директорът на учебното заведение Здравка Динчева.

Целта е да се отправи жест на внимание, подкрепа и топлина към самотни възрастни хора, семейства в нужда и представители на уязвими групи. За тях са подготвени и дарени пакетирани хранителни продукти, коледни картички, изработени от учениците, малки коледни подаръци с лично послание, както и хигиенни материали.

Със съдействието на Стилияна Кирилова от Дирекция „Социално подпомагане“ – Омуртаг и нейния екип е изготвен списък на нуждаещите се от селата Илийно, Изворово и Камбурово, обясни Динчева. Подкрепа са получили общо 18 самотни и възрастни хора, а направените за тях пакети са доставени по местоживеене.

Чрез инициативата са подготвени и допълнителни комплекти за 12 ученици от социално слаби семейства от първи до седми клас, които им ще бъдат раздадени на 18 декември, посочиха от ръководството на училището.

От години ОУ „Христо Ботев“ в Камбурово и Дирекция „Социално подпомагане“ – Омуртаг работят в добро и ползотворно партньорство в подкрепа на децата и хората в нужда. „Изказвам своята сърдечна благодарност за професионализма, съдействието и отдадеността на екипа на социалните служби. Обединявайки усилия и добри намерения, всички участници в инициативата успяха да подарят усмивки, надежда и истинска коледна топлина в домовете на хората, които най-много се нуждаят от нея”, каза още Здравка Динчева.

Ежегодно в училището се организират благотворителни инициативи. С коледен базар деца от училището в село Камбурово подпомогнаха болен мъж. По-рано през годините те отново закупиха хранителни продукти на възрастни хора с пари от благотворителен базар.