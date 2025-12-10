Играчите от НХЛ ще пропуснат Зимните олимпийски игри, ако сметнат, че пързалката не е безопасна

Елитните играчи от Националната хокейна лига (НХЛ) ще пропуснат Зимните олимпийски игри през 2026 година в Италия, ако качеството на леда не е достатъчно добро, заяви заместник-комисарят на Лигата Бил Дейли.

Звездите от най-силното хокейно първенство в света се очаква да вземат участие в първите си Олимпийски игри от 2014 насам, след като пропуснаха предишните две издания. Съмненията от страна на ръководството и играчите от НХЛ са относно размера на пързалката и качеството на леда в арена „Сантаджулия“ в Милано, въпреки че организаторите на събитието публикуваха изявление, защитавайки условията.

„Ако не може да се играе на леда, то няма какво да направим. Ще знаем със сигурност преди официалното начало на Игрите. Какво ще вземем тогава като решение, вече е друг въпрос. Разбира се, ако играчите не чувстват, че ледът е безопасен, то няма да вземем участие. Толкова е просто“, каза Дейли.

Арената, в която трябва да се проведат част от мачовете догодина, все още не е завършена, а първите тестови събития се очаква да бъдат проведени между 9 и 11 януари, по-малко от месец преди началото на игрите.

Зимните олимпийски игри ще бъдат проведени между 6 и 22 февруари 2026 в Милано и Кортина д'Ампецо. Италия за последно прие събитието през 2006 година, когато домакин беше Торино.