Подробно търсене

Играчите от НХЛ ще пропуснат Зимните олимпийски игри, ако сметнат, че пързалката не е безопасна

Васил Трифонов
Играчите от НХЛ ще пропуснат Зимните олимпийски игри, ако сметнат, че пързалката не е безопасна
Играчите от НХЛ ще пропуснат Зимните олимпийски игри, ако сметнат, че пързалката не е безопасна
Снимка: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP
Милано,  
10.12.2025 11:44
 (БТА)

Елитните играчи от Националната хокейна лига (НХЛ) ще пропуснат Зимните олимпийски игри през 2026 година в Италия, ако качеството на леда не е достатъчно добро, заяви заместник-комисарят на Лигата Бил Дейли.

Звездите от най-силното хокейно първенство в света се очаква да вземат участие в първите си Олимпийски игри от 2014 насам, след като пропуснаха предишните две издания. Съмненията от страна на ръководството и играчите от НХЛ са относно размера на пързалката и качеството на леда в арена „Сантаджулия“ в Милано, въпреки че организаторите на събитието публикуваха изявление, защитавайки условията.

„Ако не може да се играе на леда, то няма какво да направим. Ще знаем със сигурност преди официалното начало на Игрите. Какво ще вземем тогава като решение, вече е друг въпрос. Разбира се, ако играчите не чувстват, че ледът е безопасен, то няма да вземем участие. Толкова е просто“, каза Дейли.

Арената, в която трябва да се проведат част от мачовете догодина, все още не е завършена, а първите тестови събития се очаква да бъдат проведени между 9 и 11 януари, по-малко от месец преди началото на игрите.

Зимните олимпийски игри ще бъдат проведени между 6 и 22 февруари 2026 в Милано и Кортина д'Ампецо. Италия за последно прие събитието през 2006 година, когато домакин беше Торино.

/ГК/

Свързани новини

09.12.2025 12:07

Организаторите на Зимните олимпийски игри през 2026-а защитиха размера на пързалката за хокей на лед

Организаторите на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026-а защитиха размера на пързалката за хокей на лед след доклади, че е по-къса от стандартната, използвана в Националната хокейна лига (НХЛ), съобщи агенция „Ройтерс“.Дебатът относно пропорциите е най-новия проблем около арена „Сантаджулия“ в Милано, след като строежът на съоръжението беше забавен. Това означава, че първото тестово събитие ще може да се проведе между 9 и 11 януари, което е по-малко от месец преди началото на Игрите.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:07 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация