АПА: Австрийската социалдемократическа партия предупреди, че не бива да се разхлабват мерките за охрана на границите
Австрийски полицаи извършват проверки по границата със Словакия, 29 септември 2022 г. Снимка: АП/Тереза Уей
10.12.2025 12:01
Местната организация на Австрийската социалдемократическа партия (АСДП) в провинция Бургенланд днес предупреди, че не бива да се разхлабват мерките за гранична охрана и да се отменя контролът по границата със Словакия от средата на декември, предаде новинарска агенция АПА.

Ръководителят на федералната провинция Бургенланд – социалдемократът Ханс Петер Доскозил, определи като "изключително нехайно“ намерението да бъде прекратена операцията на австрийските въоръжени сили за подпомагане на граничния контрол. По думите на Доскозил тази операция е от изключително голямо значение за жителите на Бургенланд.

Напоследък се наблюдава спад в броя на молбите за убежище, както и по-малко задържания на бежанци. Но това за съжаление се дължи на обстоятелството, че маршрутите на трафикантите са се променили, каза лидерът на социалдемократите в Бургерланд Роланд Фюрст. Той посочи, че мерките за защита на границата не бива да бъдат внезапно разхлабвани и добави, че АСДП ще окаже решителна съпротива срещу всеки подобен ход.

Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер, който е член на Австрийската народна партия (АНП), заяви в края на миналия месец след среща със словашкия си колега Матуш Шутай Ещок, че концепцията за охрана на границата ще продължи да се развива и да се адаптира към променената ситуация около на незаконната миграция. Карнер отбеляза, че новата система трябва да представлява комбинация от контрол по граничните пунктове и в граничните зони.

