Подробно търсене

Мъж от Сандански е задържан заради шофиране с фалшиво свидетелство за управление

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Мъж от Сандански е задържан заради шофиране с фалшиво свидетелство за управление
Мъж от Сандански е задържан заради шофиране с фалшиво свидетелство за управление
БТА, .Снимка: кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова (БТ)
Сандански,  
10.12.2025 11:36
 (БТА)

Мъж от село Микрево на 38 години е задържан в Сандански за управление на автомобил с фалшиво свидетелство за правоуправление. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Благоевград.

Инцидентът е от вчера около 21:28 ч., когато на ул. „Свобода“ в града полицейски екип спрял за проверка лек автомобил „Ауди“. При извършената проверка водачът представил свидетелство за управление на моторно превозно средство, за което е установено, че не е истински документ.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Друг мъж от Сандански е задържан заради шофиране под въздействие на упойващи вещества, съобщиха по-рано днес от полицията. 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:07 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация