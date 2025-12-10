Мъж от Сандански е задържан заради шофиране с фалшиво свидетелство за управление

Мъж от село Микрево на 38 години е задържан в Сандански за управление на автомобил с фалшиво свидетелство за правоуправление. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Благоевград.

Инцидентът е от вчера около 21:28 ч., когато на ул. „Свобода“ в града полицейски екип спрял за проверка лек автомобил „Ауди“. При извършената проверка водачът представил свидетелство за управление на моторно превозно средство, за което е установено, че не е истински документ.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Друг мъж от Сандански е задържан заради шофиране под въздействие на упойващи вещества, съобщиха по-рано днес от полицията.