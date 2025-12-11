Два варианта за повишаване безопасността на движението по Околовръстния път на Пловдив предлага АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предлага два варианта за повишаване безопасността на движението в 14-километровия участък от Околовръстния път на Пловдив – път II-86, съобщиха от пресцентъра на агенцията. Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев в писмо до кметовете на община Пловдив Костадин Димитров и на община Родопи Павел Михайлов представя мерките, които може да се предприемат в максимално кратък срок. Целта е местната власт, заедно с жителите от региона, да се запознаят с възможните решения и да изразят своето становище, така че последващите действия да са взаимно приемливи за всички и да се повиши безопасността на пътуващите. Средно за денонощие по трасето преминават над 24 000 моторни превозни средства, посочват от АПИ.

Едното решение включва частично изместване на ограничителните системи за пътища на по-голямо разстояние от ръба на пътната настилка спрямо съществуващото им положение, като това трябва да се съобрази с имотните граници на пътя. Независимо от възможността мантинелите да бъдат поставени на разстояние от 0,5 м до 1,5 м, местоположението им следва да се съобразява както с наличието на препятствия, така и с имотните граници на пътя. Също така трябва да се вземат предвид и множеството търговски обекти около платното за движение, напоителният канал, пътни пресичания и наличието на големи дървета в обхвата на пътя. Това задължително трябва да бъде отчетено при евентуалното изместване на мантинелите в края на съществуващия банкет.

Втората възможност е за цялостно намаляване на допустимата скорост на движение в целия участък до 50 км/ч и премахване на мантинелите. При реализация на тази мярка, както и съобразно разпоредбите на Наредба №РД-02-20-1 от 1.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища, не се изисква монтиране на мантинели, независимо от намиращите се в обхвата препятствия. Реализацията на тази мярка предполага и наличието на засилен контрол по спазване на правилата за движение по пътища, тъй като в обхвата на пътя ще останат необезопасени препятствия и при движение с по-висока скорост и евентуален сблъсък, може да се стигне до тежки последствия.

За изпълнението, на който и да е от двата варианта, ще е необходима актуализация на съществуващия проект в участъка. За реализацията му АПИ предприема действия по възлагане на актуализацията на проекта. В документацията ще бъде заложена възможността за преместване на съществуващите ограничителни системи или съответно ограничаване на скоростта на движение в участъка. Разработването на съответните проектни решения, включително и съгласувателната процедура към тях, ще отнеме около три месеца, а изпълнението на проекта, в зависимост от избраната хипотеза може да отнеме от един до три месеца, посочват от АПИ.

Днес в Областна администрация – Пловдив днес беше внесена подписка с 8698 подписа с искане за премахване на мантинелите на Околовръстното шосе на Пловдив в участъка от кръговото за Пазарджик до кръговото за Асеновград, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Вносители са кметът на с. Марково Десислава Терзиева и председателите на Сдружение „Моето село“ Гергана Гавазова, на Сдружение „Коматевци за Коматево“ Звезделина Кирякова, на Сдружение „Спаси Пловдив“ Асен Костов и на Сдружение „Пловдив на гражданите“ Атанас Костов. Те настояват за незабавно демонтиране на мантинелите, защото те създават висока опасност от пътнотранспортни произшествия и призоваха институциите за бърза реакция. По думите им преградите стесняват платното, блокират възможността за маневри и достъпа на линейки, пожарни и полиция при инциденти. Според местните жители и организации пътят е плод на лошите инженерни решения, които го превръщат в „улей на смъртта“. Повод за подписката стана последната тежка катастрофа в края на ноември, когато шофьор на ТИР предизвика тежка катастрофа, в която загина семейство и 14-годишната им дъщеря, синът им оцеля по чудо.

Още утре областният управител ще изпрати подписката на гражданите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), посочват от областната администрация.

Сдруженията, по чиято инициатива е подписка, са заявили в община Родопи протест утре, 12 декември от 16:00 часа на Околоврстния път при разклона за кв. „Коматево", където стана катастрофата.