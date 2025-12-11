Разградското сдружение „Диабет“ подпомага 185 свои членове с безплатни хранителни продукти

Общо 185 диабетици, членове на сдружение „Диабет“ в Община Разград, ще получат безплатни хранителни пакети. Помощта е осигурена от Българската асоциация „Диабет“ по програмата „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“, съобщи за БТА председателят на разградската организация Цветанка Димитрова. Тя посочи, че членовете на организацията са 250, но част от тях няма да могат да се възползват от подкрепата, защото не отговарят на определените критерии.

Пакетите включват здравословни храни, съобразени с препоръките за хора със захарен диабет – по две тарелки пилешко филе, леща, пакет маслини и по един буркан грах и зелен боб. Раздаването им ще е днес и утре в бистро „Бели Лом“, като в организацията участват и здравни медиатори.

Пред БТА членове на сдружението изразиха удовлетворение от инициативата, като подчертаха, че помощта за тях е ценна.

Цветанка Димитрова благодари на Българската асоциация „Диабет“ за подкрепата, както и на ръководството на Община Разград за съдействието при реализирането на инициативата. Тя отбеляза, че грижата за хората със захарна болест е основна мисия на сдружението. Димитрова заяви, че и тази година сдружението е осъществило редица дейности, сред които е и скринингът за измерване на кръвна захар и кръвно налягане по време на Панаира на киселото мляко.