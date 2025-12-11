Общо 13 проекта ще участват в осмото издание на конкурса „Предприемач в науката 2025“, съобщиха от фондация „Карол Знание“.

Финалът на надпреварата ще се състои на 17 декември, когато участниците ще представят своите разработки в сесия пред жури, съставено от ментори и лектори от програмата. Наградата за победителя е 15 000 евро. В конкурса участват както индивидуални кандидати, така и екипи.

Програмата „Предприемачи в науката“ включва обучение и конкурсна фаза – публично представяне на проектите пред експертно жури. Тази година като ментори са поканени осем алумни на програмата – лауреати и основатели на стартъпи, които вече са преминали през конкурса и презентирането пред журито. След месеци работа с участниците те ще определят следващия носител на наградата.

Настоящият лауреат, инж. Цветомир Гечев, ще бъде водещ на финала. Той спечели миналата година с проекта Methakyp – допълнителен мощностен агрегат с метанолова горивна клетка за тежкотоварни автомобили, посочват организаторите.

От фондация „Карол Знание“ допълват, че дългогодишният партньор на програмата „София Тех Парк“ отново ще връчи специални награди. Три екипа ще получат покана за участие в инкубационната програма SEEIP и безплатен достъп до еднодневни присъствени обучения, консултации с лабораторни експерти, платформите Google for Startups и iCanpreneur, както и възможност за работно място при определени условия. Екипите ще имат и достъп до регионални пазари чрез Алианса на технологичните паркове и иновационните зони в Сърбия, Гърция, Румъния и Турция.

Сред гостите ще бъдат представители на бъдещ фонд за трансфер на технологии и бизнес ангели. Дългогодишният партньор Bulgarian Angels Club също ще отличи екипи с най-силни пичдек презентации. Най-голямо признание за участниците би било покана да представят проектите си пред клуба, допълват от фондацията.

Тази година най-много финалисти са от Техническия университет – София и Университета за национално и световно стопанство (УНСС). През последните две години именно студентски екип и докторант от ТУ спечелиха наградата „Предприемач в науката“.

Организаторите посочват, че досега над 10 стартъпа и фондации са възникнали под влияние на програмата. Сред тях са Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“, създало планетариума в София, и КАПСИБО – компанията, разработила едноименното патентовано електронно хапче за неинвазивни медицински изследвания.

/ИПД