Анелия Пенкова
Северск остава под контрола на украинските сили, съобщи армията
Поразена сграда в Северск. Снимка:AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
11.12.2025 22:37
 (БТА)
Град Северск, близо до Славянск, остава под контрола на украинските сили, съобщи Група войски "Изток" в публикация във "Фейсбук", цитирана от Укринформ.

Руската армия се опитва да стигне до Северск чрез малки отреди, като се възползва от неблагоприятните метеорологични условия, но повечето от тези части биват неутрализирани, пише в публикацията. Украинските въоръжени сили продължават да контролират северната част на Покровск. В централната част на града украинските войници блокират настъплението на противника, добавя групата.

В Мирноград украинските части задържат отбранителните линии и унищожават врага при настъплението към града, добавя армията.

"Логистиката остава затруднена. За укрепване на снабдителните възможности се предприемат мерки за разширяване на логистичните коридори към Мирноград", добавя съобщението.

От началото на деня подразделения на украинските въоръжени сили в зоната на група "Изток" са отблъснали 68 руски атаки.

В посока Покровск руските войски са се опитали да проведат 33 пъти настъпление към позициите на украинските войски в районите на Шахов, Родинске, Мирноград, Покровск, Котлине, Удачно и в направление Новопавливка. Украинските сили са отблъснали 31 атаки, като боевете продължават.

Според Укринформ Гуляйполе остава под контрола на Украйна, като руските сили биват унищожавани при настъпленията към града.
 
 

Свързани новини

11.12.2025 21:40

Зеленски каза, че гаранциите за сигурност трябва да съдържат европейски ангажимент за възпиране на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е заявил на срещата на Коалицията на желаещите, че Киев се нуждае от гаранции за сигурност, които съдържат елемент на европейско възпиране на Русия, подкрепено от САЩ, предаде Ройтерс.
11.12.2025 18:26

Руските сили твърдят, че са превзели град Северск в Източна Украйна

Руските сили днес заявиха, че са превзели град Северск в Източна Украйна – едно от последните укрепления на фронтовата линия, спиращи руската армия от превземането на най-големите регионални градове Краматорск и Славянск, предаде Франс прес.
14.04.2025 15:43

Русия обяви, че ударът с две балистични ракети в Суми е бил насочен срещу среща на украински офицери

Министерството на отбраната на Русия обяви, че е поразило вчера с две балистични ракети "Искандер" среща в град Суми на украински офицери, предаде Ройтерс, като се позова на руски новинарски агенции.

