Зеленски каза, че гаранциите за сигурност трябва да съдържат европейски ангажимент за възпиране на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е заявил на срещата на Коалицията на желаещите, че Киев се нуждае от гаранции за сигурност, които съдържат елемент на европейско възпиране на Русия, подкрепено от САЩ, предаде Ройтерс.

Зеленски посочи в публикация в приложението "Телеграм", че никой не би имал интерес от ново руско нападение и че тъй като Москва не спира военните си действия, подкрепата за Украйна е ключова, за да може дипломацията да осигури справедлив мир.

По-рано украинският лидер съобщи, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители, сред които държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Зеленски посочи, че Украйна трябва да знае как биха реагирали партньорите ѝ при ново нападение от Русия след мирно споразумение и че Киев и Вашингтон са се договорили да продължат разговорите, за да постигнат "ясно разбиране" относно гаранциите за сигурност.

Той заяви още, че Киев е представил на САЩ актуализирана версия на мирен план. Освен плана в 20 точки рамката за мир ще включва гаранции за сигурност и споразумение за възстановяване на Украйна, добави той.

В коментари пред репортери Зеленски каза, че САЩ са обсъждали идея за създаване на "свободна икономическа зона" в части от Източна Украйна, от които войските на Киев ще се изтеглят, но че всякакъв вид териториални отстъпки ще трябва да бъдат гласувани на референдум.

Освен това всеки евентуален компромис между Украйна и Русия по въпроса за контрола на източните украински територии ще трябва да бъде справедлив и да бъде одобрен или чрез избори, или чрез референдум в Украйна, изтъкна украинският лидер.

"Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали това ще стане чрез избори, или референдум, трябва да има позиция, която да идва от украинския народ", изтъкна Зеленски.

Също така, по въпроса за произвеждане на президентски избори в Украйна Зеленски каза, че за да стане това, е необходимо да има спиране на огъня.

"Трябва да има примирие – поне докато траят изборният процес и гласуването. Това трябва да бъде обсъдено. Честно казано, тук в Украйна смятаме, че Америка трябва да говори с руската страна за това", каза той на срещата на Коалиция на желаещите.

Гласуването по време на война е забранено от закона, но Зеленски, чийто мандат изтече миналата година, е отново под натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп да насрочи избори.