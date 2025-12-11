Подробно търсене

Зеленски каза, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна с Рубио, Хегсет и Уиткоф

Анелия Пенкова
Зеленски каза, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна с Рубио, Хегсет и Уиткоф
Зеленски каза, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна с Рубио, Хегсет и Уиткоф
Украинският президент Володимир Зеленски (AP Photo/Peter Morrison)
Киев,  
11.12.2025 20:18
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители, сред които държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, предаде Ройтерс.

В изявление той посочи, че Украйна трябва да знае как биха реагирали партньорите ѝ при ново нападение от Русия след мирно споразумение и че Киев и Вашингтон са се договорили да продължат разговорите, за да постигнат "ясно разбиране" относно гаранциите за сигурност.

Той заяви още, че Киев е представил на САЩ актуализирана версия на мирен план. Освен плана в 20 точки рамката за мир ще включва гаранции за сигурност и споразумение за възстановяване на Украйна, добави той.

В коментари пред репортери Зеленски посочи, че САЩ са обсъждали идея за създаване на "свободна икономическа зона" в части от Източна Украйна, от които войските на Киев ще се изтеглят, но че всякакъв вид териториални отстъпки ще трябва да бъдат гласувани на референдум.

/ДИ/

Свързани новини

11.12.2025 19:58

САЩ предлагат изтегляне на украинските сили от части на Донецк и създаване на "свободна икономическа зона", заяви Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати предлагат изтеглянето на украинската армия от териториите, които все още контролира в източната Донецка област, и демитилизация и създаване на "свободна икономическа зона" в този район, предаде Франс прес.
11.12.2025 19:18

Зеленски заяви, че ще са необходими избори или референдум по въпроса за източните украински територии

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че всякакъв компромис между Украйна и Русия по въпроса за контрола на източните украински територии ще трябва да бъде "справедлив" и да бъде одобрен или чрез "избори", или чрез "референдум" в Украйна, предаде Франс прес."Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали това ще стане чрез избори или референдум, трябва да има позиция, която да идва от украинския народ", изтъкна Зеленски.
11.12.2025 13:19

Ройтерс: Може ли в Украйна да се произведат избори по време на война?

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да свика избори - ключово изискване на Москва, а сега и на Вашингтон - ако САЩ и европейските съюзници предоставят на Киев гаранции за сигурността на вота.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:25 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация