Подробно търсене

САЩ предлагат изтегляне на украинските сили от части на Донецк и създаване на "свободна икономическа зона", заяви Зеленски

Атанаси Петров
САЩ предлагат изтегляне на украинските сили от части на Донецк и създаване на "свободна икономическа зона", заяви Зеленски
САЩ предлагат изтегляне на украинските сили от части на Донецк и създаване на "свободна икономическа зона", заяви Зеленски
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Kin Cheung, File
Киев,  
11.12.2025 19:58
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати предлагат изтеглянето на украинската армия от териториите, които все още контролира в източната Донецка област, и демитилизация и създаване на "свободна икономическа зона" в този район, предаде Франс прес.

Според Зеленски, американците предлагат изтеглянето на украинските сили от територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските сили да не влизат в тази част от района, която в момента е под контрола на Киев.

"Кой би управлявал тази територия, независимо дали американците вече я наричат "свободна икономическа зона" или "демилитаризирана зона", не е ясно", добави украинският президент.

По думите на Зеленски, Вашингтон предлага също изтегляне на руските войски от украинските Сумска, Харковска и Днепропетровска област, но оставането им в Херсонска и Запорожка област.

Той обясни, че контролът над Донецка област и статутът на Запорожката атомната електроцентрала са двата основни въпроса, които остават нерешени в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

Зеленски подчерта още, че настоящият му приоритет е прекратяването на войната в Украйна и разработването на мирен план, а не назначаването на нов ръководител на президентската канцелария, предаде Укринформ.

Той напомни, че все още не са решени назначения и на овакантените постове на министър на енегергетиката и министър на правосъдието. 

"Например, ако взема някой от настоящото правителство за шеф на канцеларията си, се страхувам, че ще му се търси заместник със седмици. Не искам да дестабилизирам Кабинета на министрите. Затова приоритетът е прекратяването на войната и международната ми работа основно със САЩ и европейската "коалиция на желаещите", каза Зеленски и заяви, че е останал изненадан, че назначаването на ръководител на канцеларията му е една от най-обсъжданите теми в украинското общество.

 

/ДИ/

Свързани новини

11.12.2025 20:18

Зеленски каза, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна с Рубио, Хегсет и Уиткоф

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители, сред които държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, предаде Ройтерс.
11.12.2025 18:26

Руските сили твърдят, че са превзели град Северск в Източна Украйна

Руските сили днес заявиха, че са превзели град Северск в Източна Украйна – едно от последните укрепления на фронтовата линия, спиращи руската армия от превземането на най-големите регионални градове Краматорск и Славянск, предаде Франс прес.
11.12.2025 16:18

ЕС придвижва кандидатурата на Украйна за членство въпреки възраженията на Унгария

Европейският съюз днес предаде на Украйна дълъг списък с реформи, които трябва да бъдат извършени във връзка с присъединяването на страната към блока, която е решена да ускори процеса въпреки продължаващата войната и пречките от страната една от
11.12.2025 15:55

Украйна удари руска нефтена платформа в Каспийско море за пръв път, заяви представител на Службата за сигурност на Украйна

Украински дронове поразиха руска нефтена платформа в Каспийско море за пръв път, като спряха добива на съоръжението, притежавано от нефтената компания "Лукойл", съобщи представител на Службата за сигурност на Украйна, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:24 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация