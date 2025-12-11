Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия, заяви Белият дом

Атанаси Петров
Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия, заяви Белият дом
Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия, заяви Белият дом
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
11.12.2025 22:01
 (БТА)
Етикети

Американският президент Доналд Тръмп е "изключително разочарован" от Украйна и Русия, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.

Левит подчерта, че Тръмп вече иска да вижда действия по слагане на край на войната. Според нея Тръмп е уморен от самоцелни срещи. "Той вече не иска думи. Иска действия. Той иска тази война да свърши," каза тя.

Разговорите с Киев и Москва продължават чрез специалния американски пратеник Стив Уиткоф и неговия екип, поясни говорителката. 

Вчера Доналд Тръмп каза, че европейските лидери са поискали среща със САЩ за Украйна, която да се състои този уикенд. Участието на Вашингтон обаче не е сигурно, стана ясно от думите на Левит.

"Ако има реален шанс да се подпише мирно споразумение, ако смятаме, че тези срещи заслужават присъствие на американски представител, който да им посвети времето си този уикенд, тогава ще изпратим представител", каза Карълайн Левит.

"Все още не сме сигурни дали може да се постигне истински мир и дали наистина можем да придвижим нещата напред", заключи тя.

Киев обяви вчера, че е представил на САЩ своя актуализирана версия на плана за прекратяване на войната с Русия.

/БЗ/

Свързани новини

11.12.2025 21:07

Доналд Тръмп ще изпрати свой представител в Европа за преговори за Украйна, ако има реални шансове за мир, съобщи Белият дом

Американският президент Доналд Тръмп ще изпрати в Европа този уикенд свой представител за преговори за Украйна, ако има реален шанс за подписване на мирно споразумение, съобщи днес Белият дом, цитиран от Ройтерс.
11.12.2025 19:58

САЩ предлагат изтегляне на украинските сили от части на Донецк и създаване на "свободна икономическа зона", заяви Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати предлагат изтеглянето на украинската армия от териториите, които все още контролира в източната Донецка област, и демитилизация и създаване на "свободна икономическа зона" в този район, предаде Франс прес.
11.12.2025 14:28

Предложение, касаещо териториалните отстъпки от страна на Украйна, е предадено на САЩ, съобщи Мерц

Предложение, касаещо териториални отстъпки от страна на Украйна като част от план за прекратяване на войната, беше предадено вчера на американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес. „Има
11.12.2025 12:47

Русия иска споразумение за пакет от документи за дълготраен мир в Украйна, заяви Лавров

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви днес, че всички „неразбирателства“ със САЩ относно Украйна са били решени след срещата по-рано този месец между президента Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:31 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация