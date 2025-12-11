Подробно търсене

Руските сили твърдят, че са превзели град Северск в Източна Украйна

Валерия Динкова
Руските сили твърдят, че са превзели град Северск в Източна Украйна
Хора в Северск носят хуманитарна помощ към домовете си, 12 януари 2023 г. Снимка: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Москва,  
11.12.2025 18:26
 (БТА)

Руските сили днес заявиха, че са превзели град Северск в Източна Украйна – едно от последните укрепления на фронтовата линия, спиращи руската армия от превземането на най-големите регионални градове Краматорск и Славянск, предаде Франс прес.

„Град Северск беше освободен“, докладва началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили ген. Валери Герасимов на президента Владимир Путин.

Северск е разположен на около 30 км източно от Краматорск и Славянск – последните два големи града, които все още са под украински контрол в Донбас – индустриален и миньорски център, който руските сили се опитват да превземат.

Руската армия напредваше към Северск от три страни от септември насам, преди да пробие локалната украинска отбрана през ноември и декември, отбелязват военни анализатори.

Сайтът „Дийп Стейт" (DeepState), който проследява военните действия и е близък до украинската армия, в понеделник съобщи, че градът „постепенно преминава в ръцете на врага“. На картата на сайта днес половината от Северск е обозначена като зона под руски контрол, а останалата половина е „сива зона“ - територия, която двете армии си оспорват.

През последните седмици Русия твърди, че е превзела няколко важни позиции на фронтовата линия, включително логистичния център Покровск в Донецка област и градовете Купянск и Волчанск (на украински Вовчанск) в Харковска област - нещо, което бе отречено от Украйна.

Руските сили в момента се опитват да превземат Мирноград, близо до Покровск, както и укреплението Константиновка и Гуляйполе на юг.

Руският президент Владимир Путин днес заяви, че вижда добро развитие на всички фронтове за руската армия в Украйна. „Освобождаването на териториите продължава постепенно и стабилно“, посочи той.

Путин се свърза по видеовръзка с руските сили в района на Северск и ги поздрави за успеха, отбеляза ТАСС.

/ДИ/

Свързани новини

11.12.2025 15:55

Украйна удари руска нефтена платформа в Каспийско море за пръв път, заяви представител на Службата за сигурност на Украйна

Украински дронове поразиха руска нефтена платформа в Каспийско море за пръв път, като спряха добива на съоръжението, притежавано от нефтената компания "Лукойл", съобщи представител на Службата за сигурност на Украйна, цитиран от Ройтерс.
11.12.2025 12:47

Русия иска споразумение за пакет от документи за дълготраен мир в Украйна, заяви Лавров

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви днес, че всички „неразбирателства“ със САЩ относно Украйна са били решени след срещата по-рано този месец между президента Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, предаде

Към 18:53 на 11.12.2025 Новините от днес

