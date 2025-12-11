ЕФЕ: Обща стачка срещу трудови реформи парализира Португалия

site.btaЕФЕ: Обща стачка срещу трудови реформи парализира Португалия
Общата стачка, свикана днес от основните португалски синдикати срещу предложената трудова реформа на правителството на премиера Луиш Монтенегро, парализира големи части от страната, като най-силно засегнат се оказа транспортният сектор, особено в Лисабон, съобщи агенция ЕФЕ.
Метрото в столицата не работи от полунощ, а част от автобусните линии са ограничени. Влаковете на средни и дълги разстояния в цялата страна също са спрени.
Лисабонското летище "Умберто Делгадо" беше почти празно, с множество отменени полети и силно намален поток на пътници. Националният авиопревозвач очакваше да изпълни едва около една трета от планираните полети, докато "Еър Юропа" отмени всичките си 16 полета в Португалия за деня. Между 11:00 и 20:00 ч. бяха отменени над 40 полета до дестинации като Мадрид, Париж, Амстердам, Нюарк, Вашингтон и Казабланка. Още през седмицата авиокомпаниите отменяха полети, за да избегнат хаоса днес.
Здравният сектор също масово се присъедини към стачката.
Голяма част от училищата в страната останаха затворени, съобщи Федерацията на учителите.
Синдикатите оценяват участието в стачката като "много високо". Те заявиха, че реформите, предложени от правителството, увеличават несигурността, дерегулират работното време и улесняват уволненията, което налага силен отговор от страна на работниците.
Това бе първата обща стачка в Португалия от 12 години.
Настоящият протест е насочен срещу пакета от трудови промени, които според синдикатите засягат фундаментални права и отслабват защитата на работещите.
