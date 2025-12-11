САБА: ЮНЕСКО добави традиционна форма на изкуство от Йемен към списъка на нематериалното културно наследство

Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство включи Хадрами Дан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството по време на 20-ата си сесия в Ню Делхи, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Хадрами Дан е традиционна йеменска форма на изкуство, която обхваща поезия, музика и пеене от провинция Хадрамут в Източен Йемен. Тя отразява различни аспекти на социалния, културния и творческия живот в региона.

Постоянният представител на Йемен в ЮНЕСКО, д-р Мохамед Джумаих, благодари на Министерството на културата на Йемен и фондацията за култура „Хадрамут“ за усилията им в подготовката и финансирането на предложението за номиниране.

