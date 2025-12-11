Подробно търсене

САБА: ЮНЕСКО добави традиционна форма на изкуство от Йемен към списъка на нематериалното културно наследство

Александър Евстатиев
САБА: ЮНЕСКО добави традиционна форма на изкуство от Йемен към списъка на нематериалното културно наследство
САБА: ЮНЕСКО добави традиционна форма на изкуство от Йемен към списъка на нематериалното културно наследство
Изображение: БТА
Аден,  
11.12.2025 22:31
 (БТА)

Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство включи Хадрами Дан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството по време на 20-ата си сесия в Ню Делхи, предаде йеменската новинарска агенция САБА. 

Хадрами Дан е традиционна йеменска форма на изкуство, която обхваща поезия, музика и пеене от провинция Хадрамут в Източен Йемен. Тя отразява различни аспекти на социалния, културния и творческия живот в региона.

Постоянният представител на Йемен в ЮНЕСКО, д-р Мохамед Джумаих, благодари на Министерството на културата на Йемен и фондацията за култура „Хадрамут“ за усилията им в подготовката и финансирането на предложението за номиниране.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ПЙ/

Свързани новини

04.12.2025 21:50

САБА: Министърът на външните работи на Йемен обсъди съвместното сътрудничество с представител на Международната организация по миграция

Министърът на външните работи и въпросите на емигрантите д-р Шая Зиндани обсъди с ръководителя на Международната организация по миграция за Йемен Абдулстар Еисвиф аспектите на сътрудничеството и координацията, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
03.12.2025 11:28

САБА: Правителството на Йемен и Световната продоволствена програма обсъдиха съвместното си сътрудничество

Заместник-министърът на планирането и международното сътрудничество на Йемен д-р Назар Басухаиб и специалният пратеник на Световната продоволствена програма (WFP) д-р Абдула Брдат обсъдиха във временната столица Аден аспектите на сътрудничеството и координацията, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
02.12.2025 17:37

САБА: Главната агенция по морски въпроси на Йемен обсъди подобряването на сигурността с европейска неправителствена организация

Главният изпълнителен директор на Главната агенция по морски въпроси Фахим Саиф се срещна с регионалния директор на неправителствената организация Международна фондация за подкрепа за Северните страни Касим Дуали, предаде йеменската новинарска
01.12.2025 13:39

САБА: Проект за разминиране в Йемен е премахнал 4726 мини през миналия месец

Оперативният център на проекта „Масам“ за разминиране в Йемен обяви, че от 1-ви до 28-ми ноември екипите му са успели да премахнат 4726 мини, невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:30 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация