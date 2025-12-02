САБА: Главната агенция по морски въпроси на Йемен обсъди подобряването на сигурността с европейска неправителствена организация

site.btaСАБА: Главната агенция по морски въпроси на Йемен обсъди подобряването на сигурността с европейска неправителствена организация
Главният изпълнителен директор на Главната агенция по морски въпроси Фахим Саиф се срещна с регионалния директор на неправителствената организация Международна фондация за подкрепа за Северните страни Касим Дуали, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
Двете страни обсъдиха начини за засилване на сътрудничеството в областта на морската сигурност, контрола на замърсяването и подобряването на техническия капацитет на администрацията.
Саиф направи преглед на задълженията на администрацията и нейната роля в защитата и осигуряването на безопасността на морското корабоплаване, както и на техническите и технологични изисквания, необходими за развитие на нейните възможности.
Той изрази стремежа на администрацията да разшири областите на техническо сътрудничество в подкрепа на целите за устойчиво развитие в морския сектор на Йемен и да подпомогне текущите усилия за възстановяване на инфраструктурата, повредена от войната.
От своя страна регионалният директор Дуали похвали нивото на координация с администрацията, потвърждавайки интереса на фондацията към подкрепа на програмите за морска сигурност и контрол на замърсяването и към укрепване на капацитета на администрацията в съответствие с националните приоритети и плановете за устойчиво развитие.
