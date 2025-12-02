Подробно търсене

САБА: Главната агенция по морски въпроси на Йемен обсъди подобряването на сигурността с европейска неправителствена организация

Александър Евстатиев
САБА: Главната агенция по морски въпроси на Йемен обсъди подобряването на сигурността с европейска неправителствена организация
САБА: Главната агенция по морски въпроси на Йемен обсъди подобряването на сигурността с европейска неправителствена организация
Изображение: БТА
Аден,  
02.12.2025 17:37
 (БТА)

Главният изпълнителен директор на Главната агенция по морски въпроси Фахим Саиф се срещна с регионалния директор на неправителствената организация Международна фондация за подкрепа за Северните страни Касим Дуали, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Двете страни обсъдиха начини за засилване на сътрудничеството в областта на морската сигурност, контрола на замърсяването и подобряването на техническия капацитет на администрацията.

Саиф направи преглед на задълженията на администрацията и нейната роля в защитата и осигуряването на безопасността на морското корабоплаване, както и на техническите и технологични изисквания, необходими за развитие на нейните възможности.

Той изрази стремежа на администрацията да разшири областите на техническо сътрудничество в подкрепа на целите за устойчиво развитие в морския сектор на Йемен и да подпомогне текущите усилия за възстановяване на инфраструктурата, повредена от войната.

От своя страна регионалният директор Дуали похвали нивото на координация с администрацията, потвърждавайки интереса на фондацията към подкрепа на програмите за морска сигурност и контрол на замърсяването и към укрепване на капацитета на администрацията в съответствие с националните приоритети и плановете за устойчиво развитие.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ГГ/

Свързани новини

01.12.2025 13:39

САБА: Проект за разминиране в Йемен е премахнал 4726 мини през миналия месец

Оперативният център на проекта „Масам“ за разминиране в Йемен обяви, че от 1-ви до 28-ми ноември екипите му са успели да премахнат 4726 мини, невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
26.11.2025 15:49

САБА: Хусите са отговорни за над 40 хиляди престъпления срещу жени за последните 10 години

Неправителствената организация „Йеменска фондация за овластяване на жените“ разкри, че подкрепяните от Иран хуси са извършили над 40 000 престъпления срещу жени в различни провинции на страната през периода от 2015 г. до ноември 2025 г., предаде йеменската новинарска агенция САБА.
21.11.2025 22:41

САБА: Помощта на Германия в сектора на здравеопазването е изключително полезна, заяви йеменският министър на здравеопазването

Министърът на здравеопазването и населението на Република Йемен д-р Касем Бухаибех имаше разговори във временната столица Аден с посланика на Федерална република Германия в Република Йемен Томас Фридрих и придружаващата го делегация, предаде
19.11.2025 12:33

САБА: Заместник-губернаторът на йеменската провинция Таиз обсъди взаимодействието с организацията "Спасете децата"

Първият заместник-губернатор на йеменската провинция Таиз, д-р Абдулкауи ал Махлафи, обсъди с директора на международната неправителствена организация "Спасете децата" (Save the Children) за Йемен Мохамед Мана начините на взаимодействие с организацията в няколко сектора в провинцията, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:56 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация