Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека: Ограниченията върху основните права и свободи в Турция са несъвместими с европейския стандарт

Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Майкъл О'Флеърти предупреди, че продължаващите ограничения върху основните права и свободи в Турция са несъвместими с европейските стандарти за правата на човека, съобщи сайтът „Търкиш минит“.

В доклад на О'Флеърти, публикуван във вторник, непосредствено след посещението му в Турция в периода от 1 до 5 декември, комисарят призовава правителството на Турция да прекрати практиките, които нарушават международните стандарти за правата на човека, и наново да гарантира свободата на изразяване, мирни събрания и сдружаване.

В доклада си О'Флеърти отбелязва още, че честите забрани на мирни демонстрации и прекомерната употреба на сила от страна на полицията, често оправдавани с неубедителни по думите му основания като „обществен ред“ или „обща моралност“, противоречат на стандартите на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Комисарят също така припомня масовите задържания по време на националните протести през март след ареста на бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, подчертавайки, че „всяко ограничение на мирното събиране трябва да бъде законосъобразно, необходимо, пропорционално и недискриминационно“.

В доклада си комисарят заявява още, че „неясното антитерористично законодателство на Турция продължава да се използва неправомерно срещу защитници на правата на човека и опозиционни политици с цел ограничаване на свободата на изразяване“ и призовава правителството на Турция да предприеме съдебни реформи, както и да изпълни отдавна висящите решения на ЕСПЧ, които изискват от Турция да предприеме по-широки мерки за предотвратяване на подобни нарушения.

По отношение на решенията на ЕСПЧ, О'Флеърти подчертава още, че изпълнението им от страна на Турция „остава слабо“, особено в случаите, свързани със структурни проблеми, като подчертава липсата на напредък по делата на бившия лидер на турската прокюрдска Демократична партия на народите (ДПН) Селяхаттин Демирташ и на турския бизнесмен и филантроп Осман Кавала.

Коментирайки правата на жените, комисарят призовава правителството на Турция да преразгледа решението си от 2021 г. за оттегляне от Истанбулската конвенция.