МИНА: Черна гора открива утре зимния сезон

Черна гора открива зимния сезон утре в Колашин, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Ски курортите на Черна гора, в сътрудничество с община Колашин и местния туристически борд, ще открият официално зимния сезон с тридневна програма от петък до неделя в ски център „Колашин 1600“ и на градския площад.

„Каним всички любители на добрата музика и планината да дойдат за откриването на новия сезон“, се казва в прессъобщение на организаторите.

Откриването на зимния сезон ще бъде съпроводено от богата програма: базар, музика на живо, специална детска програма в ски център“ Колашин 1600“, както и с DJ парти.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)