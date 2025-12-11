Климатичните промени са влошили циклоните в Азия, показва изследване

Затоплянето на океанските температури в резултат на климатичните промени е довело до интензивните валежи, които предизвикаха смъртоносни наводнения и свлачища в Азия през последните седмици, предаде Асошиейтед прес.

Направеният от "Уърлд Уедър Атрибюшън" (World Weather Attribution) бърз анализ се фокусира върху обилните валежи от циклоните "Сеняр" и "Дитва" в Малайзия, Тайланд, Индонезия и Шри Ланка, започнали в края на миналия месец.

Изследването показва, по-топлите температури на морската повърхност в северната част на Индийския океан са добавили енергия към циклоните.

Наводненията и свлачищата, предизвикани от бурите, са отнели живота на повече от 1600 души, а стотици други все още са в неизвестност. Циклоните са най-скорошните от поредица смъртоносни метеорологични бедствия, които засегнаха Югоизточна Азия тази година и доведоха до загуба на човешки животи и материални щети.

Температурите на морската повърхност в северната част на Индийския океан са били с 0,2 градуса по Целзий по-високи от средните за последните три десетилетия, според изследователите от "Уърлд Уедър Атрибюшън"

Според анализа им без глобалното затопляне температурите на морската повърхност биха били с около 1 градус по Целзий по-ниски. По-високите температури на океана са осигурили топлина и влага за бурите.

Според Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), при измерване на общите температури, понастоящем светът е с 1,3 градуса по Целзий по-топъл в сравнение със средната глобална температура от прединдустриалната епоха през 19-и век.

"Когато атмосферата се затопли, тя може да задържа повече влага. В резултат на това в по-топлата атмосфера вали повече дъжд в сравнение със свят без климатични промени", казва Мариам Закария лондонския Импириъл колидж, един от авторите на изследването.

"Уърлд Уедър Атрибюшън" е международна група от изследователи, които използват рецензирани методи за провеждане на бързи анализи, проучвайки как екстремните метеорологични явления са свързани с климатичните промени.

Според Закария бързината, с която групата публикува своите анализи, помага да се информира широката общественост за въздействието на климатичните промени.

"Искаме хората навсякъде да знаят защо нещо се е случило в техния квартал. Но също така да са наясно с причините зад някои от събитията, които се разгръщат по целия свят", казва Мариам Закария.

Глобалното затопляне е "мощен усилвател" на смъртоносните наводнения, тайфуни и свлачища, които опустошиха Азия тази година, отбелязва Джемила Махмуд от Sunway Centre for Planetary Health.

"Регионът и светът са поели по този път, защото в продължение на десетилетия икономическото развитие беше приоритет пред климатичната стабилност. Това създаде натрупан планетарен дълг, довел до кризата, с която се сблъскваме", казва Махмуд.

Анализът показва, че в засегнатите страни бързата урбанизация, високата гъстота на населението и инфраструктурата в ниско разположените заливни равнини са повишили риска от наводнения.