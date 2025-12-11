Подробно търсене

Виктор Турмаков
Обвиняемият за убийството на Чарли Кърк се яви за първи път лично в съда, докато съдията обмисля достъпа на медиите
Тайлър Робинсън - обвинен в убийството на десния американски активист Чарли Кърк. Снимка: Utah Governor's Office via AP
Вашингтон,  
11.12.2025 22:41
Жителят на американския щат Юта, обвинен за убийството на десния активист Чарли Кърк, се яви за първи път лично в съда, докато неговите адвокати се борят за ограничаването на достъпа на медиите до нашумелия процес, предаде Асошиейтед прес.

Съдията от Юта Тони Граф в момента избира между правото на обществото да знае детайли за обвинението на 22-годишния Тайлър Робинсън и загрижеността на адвокатите му, че привличането на медийното влияние може да повлияе върху справедливостта на процеса. Защитата на Робинсън и окръжната шерифска служба поискаха ограничение на камерите в съдебната зала.

Прокурорите обвиняват Робинсън в убийство при утежняващи вината обстоятелства на 10 септември срещу консервативния активист в кампуса на университета в Юта Вали в град Орем, само на няколко километра северно от съдебната палата в град Прово и  планират да поискат смъртно наказание. По-рано подсъдимият се е явявал в съда по видео или аудиовръзка от затвора.

Коалиция от национални и местни новинарски организации, включваща АП, се бори за запазване на достъпа на медиите до делото.

