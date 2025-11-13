Подробно търсене

САЩ обявиха четири организации „Антифа“ в Европа за терористични

Александър Евстатиев
САЩ обявиха четири организации „Антифа“ в Европа за терористични
САЩ обявиха четири организации „Антифа“ в Европа за терористични
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Снимка: АП/Mandel Ngan
Вашингтон,  
13.11.2025 23:26
 (БТА)

Съединените щати определиха четири групи „Антифа“ от Германия, Италия и Гърция като глобални терористи, обвинявайки ги, че прибягват до насилствени действия, предаде Ройтерс, като припомни, че президентът Доналд Тръмп заплаши да преследва леви групи.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в изявление, че е определил базираната в Германия „Антифа Ост“ като специално създадена за глобален тероризъм, заедно с три други групи в Гърция и Италия, в опит да надгради „ангажимента на Тръмп да се противопостави на кампанията за политическо насилие на „Антифа“. 

Рубио заяви, че възнамерява да определи групите и като „чуждестранни терористични организации“ от 20 ноември и предупреди, че Вашингтон ще се насочи и към други групи по света.

„Групите, числящи се към това движение, се свързват с революционни анархистки или марксистки идеологии, включително антиамериканизъм, антикапитализъм и антихристиянство, които те използват, за да подбуждат и оправдават нападения в страната и чужбина“, каза Рубио.

„САЩ ще продължат да използват всички налични инструменти за защита на националната и обществената ни сигурност и ще отказват финансиране и ресурси на терористи, включително атаки срещу други групи на „Антифа“ по целия свят“, допълни той.

Тръмп и неговите републикански съюзници обвиниха последователите на „Антифа“ в подбуждане на политическо насилие след убийството на консервативния активист Чарли Кърк през септември и на фона на протести срещу федералните имиграционни власти в някои американски градове, включително Лос Анджелис, Чикаго и Портланд, Орегон.

Тръмп заплаши да преследва „Антифа“ по време на мандата си от 2017 до 2021 г., а през септември ги нарече в изпълнителна заповед терористична организация. Някои експерти по право на националната сигурност заявиха, че обозначението е правно съмнително, тъй като „Антифа“, съкращение от „антифашист“, няма официално ръководство или организационна структура.

/ДИ/

Свързани новини

15.10.2025 15:26

Белга: Петима души са с повдигнати обвинения след вандализъм и сблъсъци с полицията по време на вчерашните демонстрации в Брюксел

Петима души са с повдигнати обвинения във връзка със сблъсъците с полицията и актовете на вандализъм по време на вчерашните демонстрации на профсъюзите в Брюксел, предаде белгийската агенция Белга.
12.10.2025 17:23

Американското правителство се зарече, че ще унищожи движението "Антифа" и останалите заплахи за вътрешната сигурност на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде ясен сигнал чрез свои изказвания, укази и една директива, останала почти незабелязана, че е готов да използва мощта на американската армия и ресурсите на федералното правителство, за да се справи с престъпността,
27.09.2025 18:43

Тръмп ще прати войски в Портланд, щата Орегон, за справяне с "вътрешни терористи"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че ще изпрати войски в Портланд, щата Орегон, за да се справят с "вътрешни терористи", с което разширява предизвикалото полемика разполагане на военни в американски градове, предаде Асошиейтед прес.
25.09.2025 02:20

Доналд Тръмп каза, че ще подпише указ за ликвидиране на "левия тероризъм"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще подпише указ тази седмица за разбиване на "вътрешните терористични мрежи", финансирани по думите му от левичарски групировки с цел подклаждане насилие срещу консерваторите, съобщиха
23.09.2025 03:04

Тръмп официално класифицира движението „Антифа“ като терористична организация

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално класифицира движението „Антифа“ като терористична организация, предадоха световните агенции. Движението обединява групи, които се дефинират като антифашистки. Решението на Тръмп дойде след церемонията в
19.09.2025 12:12

Орбан заяви, че Унгария ще последва примера на Тръмп и ще обяви лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация

Унгария ще възприеме политиката, обявена преди дни от американския президент Доналд Тръмп, и ще обяви лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на унгарския министър-председател Виктор Орбан.
12.09.2025 22:30

Би Би Си: Текст на партизанска песен и обиди от онлайн културата били изписани на гилзите на заподозрения за убийството на Чарли Кърк

Следователи казват, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, е бил погълнат от онлайн културата, като се позовават на надписи на гилзите, свързани със случая, съобщи Би Би Си.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:26 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация