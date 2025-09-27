Тръмп ще прати войски в Портланд, щата Орегон, за справяне с "вътрешни терористи"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че ще изпрати войски в Портланд, щата Орегон, за да се справят с "вътрешни терористи", с което разширява предизвикалото полемика разполагане на военни в американски градове, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп написа в социалните мрежи, че е наредил на министерството на отбраната да "предостави всички необходими войски за защита на опустошения от война Портланд".

"Освен това разрешавам прилагането на пълна сила, ако е необходимо", заяви Тръмп.

Тръмп каза, че решението е необходимо, за да се защитят съоръженията на Американската имиграционна и митническа служба, които той описа като "под обсада от атаките на "Антифа" и други вътрешни терористи".

След убийството на консервативния активист Чарли Кърк републиканският президент увеличи усилията за справяне с "радикалната левица", която обвинява за проблемите на страната с политическото насилие, посочва АП.

По-рано през септември Тръмп описа ситуацията в Портланд като " живот в ада" и заяви, че обмисля да изпрати федерални войски, както наскоро заплаши да направи, за да се бори с престъпността в други градове, включително Чикаго и Балтимор.

През лятото той разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис и като част от поемането на контрола върху правоприлагането в окръг Колумбия.

Най-големият град в щата Тенеси - Мемфис - се подготвя за пристигането на войски от Националната гвардия, а вчера републиканският губернатор Бил Лий заяви, че те ще бъдат част от увеличаването на ресурсите за борба с престъпността в града.