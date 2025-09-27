Подробно търсене

Тръмп ще прати войски в Портланд, щата Орегон, за справяне с "вътрешни терористи"

Пламен Йотински
Тръмп ще прати войски в Портланд, щата Орегон, за справяне с "вътрешни терористи"
Тръмп ще прати войски в Портланд, щата Орегон, за справяне с "вътрешни терористи"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка:AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
27.09.2025 18:43
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че ще изпрати войски в Портланд, щата Орегон, за да се справят с "вътрешни терористи", с което разширява предизвикалото полемика разполагане на военни в американски градове, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп написа в социалните мрежи, че е наредил на министерството на отбраната да "предостави всички необходими войски за защита на опустошения от война Портланд".

"Освен това разрешавам прилагането на пълна сила, ако е необходимо", заяви Тръмп.

Тръмп каза, че решението е необходимо, за да се защитят съоръженията на Американската имиграционна и митническа служба, които той описа като "под обсада от атаките на "Антифа" и други вътрешни терористи". 

След убийството на консервативния активист Чарли Кърк републиканският президент увеличи усилията за справяне с "радикалната левица", която обвинява за проблемите на страната с политическото насилие, посочва АП.

По-рано през септември Тръмп описа ситуацията в Портланд като " живот в ада" и заяви, че обмисля да изпрати федерални войски, както наскоро заплаши да направи, за да се бори с престъпността в други градове, включително Чикаго и Балтимор. 

През лятото той разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис и като част от поемането на контрола върху правоприлагането в окръг Колумбия.

Най-големият град в щата Тенеси - Мемфис - се подготвя за пристигането на войски от Националната гвардия, а вчера републиканският губернатор Бил Лий заяви, че те ще бъдат част от увеличаването на ресурсите за борба с престъпността в града.

/ДИ/

Свързани новини

25.08.2025 05:11

Части на Националната гвардия във Вашингтон вече патрулират с огнестрелно оръжие, съобщава източник от Пентагона

Някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.
22.08.2025 21:07

Кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър трябва да се стегне, иначе няма да остане за дълго на поста, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър "е по-добре да се стегне", иначе няма за дълго да остане на поста, предаде Ройтерс.
12.06.2025 23:22

"Не си играйте с Тексас": Губернаторът на щата изпраща 5000 войници от Националната гвардия

Губернаторът на Тексас Грег Абът заяви, че е изпратил 5000 войници от Националната гвардия в отговор на протестите срещу репресиите на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу миграцията, съобщи ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:23 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация