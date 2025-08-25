Подробно търсене

Части на Националната гвардия във Вашингтон вече патрулират с огнестрелно оръжие, съобщава източник от Пентагона

Петър Къдрев
Военнослужещи от Националната гвардия, въоръжени с пистолети, във Вашингтон в неделя. Снимка: Rod Lamkey, Jr., AP
Вашингтон,  
25.08.2025 05:11
 (БТА)

Някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.

Агенцията уточнява, че това е станало по указание на президента Доналд Тръмп, и коментира, че става въпрос за ескалация в разгръщането на военните във федералната столица.

На 11 август Тръмп обяви, че поставя полицията във Вашингтон под контрола на федералните власти, и разпореди в столицата да бъдат разположени части на Националната гвардия с аргумента, че „градът е нападнат от престъпни банди“.

Източникът от Пентагона е уточнил, че някои части на Националната гвардия ще носят пистолети, а други – дългоцевно оръжие. Той е казал, че всички въоръжени части са обучени и действат според стриктни правила за употреба на сила.

Фотограф на АП е видял в неделя пред гара Юниън Стейшън във Вашингтон военнослужещи от Националната гвардия на Южна Каролина с пистолети.

Междувременно американският президент даде да се разбере, че обмисля изпращането на Националната гвардия и в други градове, които са под управлението на Демократическата партия, включително Балтимор, Чикаго и Ню Йорк.

/ПК/

Към 07:00 на 25.08.2025

