Уволниха служителка на правосъдното министерство на САЩ за обиден жест към Националната гвардия

Главният прокурор и министър на правосъдието на САЩ Пам Бонди уволни една служителка на своето ведомство за неприличен жест към членове на Националната гвардия, разположени във Вашингтон, докато отивала на работа, информира Ройтерс.

"Днес предприех действия за уволнение на служител на Министерството на правосъдието за неподходящо поведение спрямо членове на Националната гвардия във Вашингтон", написа Бонди в "Екс" в отговор на статия в "Ню Йорк Пост" за уволнението.

Тя заяви, че хора, които не зачитат правоприлагащите органи, повече няма да работят в министерството.

Уволнената служителка Елизабет Бакстър е била помощник-юрист в отдела за защита на околната среда на министерството, според меморандум от Бонди, публикуван от "Ню Йорк Пост".

Ройтерс не успя да се свърже веднага с Бакстър, която според вестника е показала среден пръст и е изрекла вулгарни думи по адрес на членове на Националната гвардия на 18 август, а по-късно е оскърбила войниците.

По нареждане на президента Доналд Тръмп този месец бяха разположени стотици членове на Националната гвардия по улиците на Вашингтон за борба с престъпността. Също така контролът над полицейското управление на града временно беше поет от федералните власти.

През юни Тръмп разпореди на морските пехотинци и войниците от Националната твардия да се отправят към Лос Анджелис и заплаши да изпрати войски и федерални служители в Чикаго, против волята на губернаторите от Демократичната партия на Калифорния и Илинойс.