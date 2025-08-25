Подробно търсене

Тръмп каза, че би могъл да разположи американски войници в Чикаго

Анелия Пенкова
Американският президент Доналд Тръмп. (AP Photo/Evan Vucci)
Вашингтон,  
25.08.2025 22:11
Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че може да разположи американски войници в Чикаго и те са готови да се придвижат навсякъде в кратък срок, за да се борят с престъпността, предаде Ройтерс.

"Можем да се придвижим навсякъде в рамките на по-малко от 24 часа", заяви Тръмп в отговор на въпрос дали Пентагонът се готви за разполагане в Чикаго. Тръмп заяви, че Чикаго се нуждае от федерална помощ по въпроса, но не обяви решение.

"Те се нуждаят от помощ. Може да изчакаме. Може да чакаме, а може и да не чакаме, може просто да отидем и да го направим", заяви Тръмп пред репортерите, които бяха в Овалния кабинет, докато той подписваше укази, целящи да спрат освобождаването на заподозрени в престъпления, без да се изисква плащане на гаранция.

Тръмп пое контрола над полицейските сили във Вашингтон и позволява на войниците от Националната гвардия да носят оръжие, докато патрулират в града. Той заплашва да разшири военното присъствие на САЩ в градове, контролирани от демократите, сред които Балтимор и Чикаго.

