Марин Милков
Тръмп обяви, че ще сключва още сделки като тази с "Интел"
Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
25.08.2025 18:50
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще продължи да сключва сделки и с други компании, подобни на тази, която обяви миналата седмица с производителя на чипове "Интел" (Intel), предаде Ройтерс.

В петък Тръмп обяви, че правителството на страната е придобило дял от 10 на сто от изпадналата във финансово затруднения корпорация чрез сделка, преобразуваща държавните субсидии в акции.

В прессъобщение "Интел" обяви миналата седмица, че американското правителство е направило инвестиция от 8,9 милиарда долара в нейни обикновени акции, закупувайки 433,3 милиона акции на цена от 20,47 долара за брой, с което придобива 10 на сто от компанията. Това представлява спад с около 4 долара от цената на книжата на "Интел", която бе 24,80 долара при приключване на петъчната търговия.

"Ще сключвам подобни сделки за нашата страна през целия ден", написа президентът Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут сошъл" (Truth Social).

"Обичам да виждам как цената на акциите им се покачва, правейки САЩ все по-богати и по-богати. Повече работни места за Америка!", добави той.

В публикацията Тръмп също така заяви, че ще помогне на компании, които сключват подобни "доходоносни" сделки със САЩ, но не предостави подробности.

Сделката с "Интел" ще гарантира, че производителят на чипове ще получи средства в размер около 10 милиарда долара за изграждане или разширяване на производството си в САЩ.

От общата сума 5,7 милиарда долара за 433,3 милиона акции идват от безвъзмездни средства по Закона за чиповете (CHIPS Act), които вече са били одобрени, но не и изплатени, а 3,2 милиарда долара – отпуснати за разработването на системи тип Secure Enclave по време на предишната президентска администрация на Джо Байдън.

