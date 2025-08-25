Подробно търсене

Тръмп заяви пред южнокорейския президент, че иска да се срещне със севернокрейския лидер Ким Чен-ун още тази година

Валерия Динкова
Тръмп заяви пред южнокорейския президент, че иска да се срещне със севернокрейския лидер Ким Чен-ун още тази година
Тръмп заяви пред южнокорейския президент, че иска да се срещне със севернокрейския лидер Ким Чен-ун още тази година
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Вашингтон,  
25.08.2025 23:10
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп днес каза, че иска да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун още тази година и е готов за продължаване на търговските преговори с Южна Корея, въпреки че отправи нови критики към южнокорейския си колега, който е на посещение във Вашингтон, предаде Ройтерс.

"Искам да се срещна с него тази година", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет в Белия дом, където прие южнокорейския президент И Дже-мьон. "Очаквам с нетърпение да се срещна в Ким Чен-ун в подходящо време в бъдеще", добави той.

Американският и южнокорейският държавен глава проведоха среща на фона на обтегнати отношения между двете страни. По-рано Тръмп публикува в социалните мрежи неясни оплаквания за „чистка или революция“ в Южна Корея, но по-късно се отметна от думите си, като ги определи като вероятно „недоразумение“ между съюзници.

Въпреки сключването на търговско споразумение през юли, което спаси южнокорейския износ от по-строги американски мита, двете страни продължават да спорят по въпросите за ядрената енергия, военните разходи и подробностите по търговското споразумение, което включваше обещани южнокорейски инвестиции в САЩ на стойност 350 милиарда долара.

От друга страна реториката на Северна Корея се засили, след като Ким обеща да ускори ядрената си програма и осъди съвместните военни учения между САЩ и Южна Корея. През уикенда севернокорейският лидер наблюдава изстрелване на нови ракети за противовъздушна отбрана.

След встъпването в длъжност на американския президент през януари Ким игнорира многократните призиви на Тръмп за възобновяване на пряката дипломация от първия му мандат (2017-2021 г.), която тогава не доведе до сделка за прекратяване на ядрената програма на Пхенян.

/ВД/

Свързани новини

25.08.2025 22:11

Тръмп каза, че би могъл да разположи американски войници в Чикаго

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че може да разположи американски войници в Чикаго и те са готови да се придвижат навсякъде в кратък срок, за да се борят с престъпността, предаде Ройтерс.
25.08.2025 21:11

САЩ ще подкрепят сигурността на Украйна, подробностите се уточняват, съобщи Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна и потвърди ангажимента на САЩ да подкрепят страната, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон.
25.08.2025 20:03

Тръмп каза, че "не е доволен" от израелския удар по болница в ивицата Газа, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че макар да не е знаел за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, той не е доволен от това, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом.
25.08.2025 18:50

Тръмп обяви, че ще сключва още сделки като тази с "Интел"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще продължи да сключва сделки и с други компании, подобни на тази, която обяви миналата седмица с производителя на чипове "Интел" (Intel), предаде Ройтерс. В петък Тръмп обяви, че правителството на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:00 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация