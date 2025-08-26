Подробно търсене

Севернокорейски военни осъдиха съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея, съобщиха държавните медии

Валерия Динкова
Знамената на Южна Корея и Съединените щати се развяват по време на съвместно учение за пресичане на река, 20 октомври 2023 г. Снимка: AP Photo/Ahn Young-joon, File
Сеул,  
26.08.2025 02:05
 (БТА)

Северна Корея заяви, че съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея доказват намерението на Вашингтон да "окупира Корейския полуостров" и са насочени срещу вражеските страни на Вашингтон и Сеул в региона, предаде Ройтерс като се позова на севернокорейските държавни медии.

"Ако продължат да провеждат военни учения, със сигурност ще се сблъскат с неприятна ситуация и ще платят скъпа цена", заяви Ким Йон-бок, първи заместник-началник на Генералния щаб на Корейската народна армия, цитиран от държавната медия KЦТА.

Той не спомена в изявлението си днешната среща между южнокорейския президент И Дже-мьон и американския му колега Доналд Тръмп, отбеляза Ройтерс.

/ВД/

